Từ nay, người mở thẻ tín dụng bắt buộc phải đến ngân hàng

Theo quy định tại Thông tư số 45/2025/TT-NHNN, từ ngày 5/1/2026, việc mở thẻ tín dụng và một số loại thẻ ngân hàng sẽ không còn được thực hiện hoàn toàn từ xa như trước. Theo quy định mới, khách hàng bắt buộc phải đến trực tiếp ngân hàng để đối chiếu giấy tờ tùy thân và xác thực sinh trắc học, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tại hệ thống ngân hàng.

Quy định này đã được các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank và BIDV đồng loạt cập nhật trong các thông báo sửa đổi điều kiện, điều khoản sử dụng thẻ. Theo đó, khi phát hành thẻ tín dụng, ngân hàng phải thực hiện nhận biết và xác minh khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp, kết hợp đối chiếu sinh trắc học với giấy tờ tùy thân hợp lệ. Các hình thức mở thẻ hoàn toàn trực tuyến, không gặp mặt, sẽ không còn được áp dụng như giai đoạn trước.

Động thái này xuất phát từ yêu cầu siết chặt quản lý rủi ro trong hoạt động thẻ, trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện nhiều vụ việc lợi dụng kẽ hở xác thực để mở thẻ trái phép, chiếm đoạt hạn mức tín dụng hoặc sử dụng thẻ cho các hành vi gian lận. Việc bắt buộc xác thực trực tiếp được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng mạo danh, thuê – mượn giấy tờ, đồng thời nâng cao chất lượng nhận diện khách hàng ngay từ khâu phát hành.

Trên thực tế, giai đoạn bùng nổ ngân hàng số sau dịch Covid-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ các quy trình eKYC, cho phép khách hàng mở tài khoản và phát hành thẻ từ xa. Tuy nhiên, với riêng thẻ tín dụng – sản phẩm gắn liền với rủi ro tín dụng và gian lận – cơ quan quản lý yêu cầu mức độ kiểm soát chặt chẽ hơn. Việc quay lại khâu gặp mặt trực tiếp được xem là bước "phanh" cần thiết để cân bằng giữa tiện lợi và an toàn hệ thống.

Ở góc độ ngân hàng, quy định mới có thể khiến tốc độ phát hành thẻ tín dụng chậm lại trong ngắn hạn, nhất là với nhóm khách hàng trẻ vốn quen thao tác hoàn toàn trên nền tảng số. Tuy nhiên, về dài hạn, việc chuẩn hóa quy trình xác thực được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng giảm chi phí xử lý rủi ro, nợ xấu thẻ tín dụng và các tranh chấp phát sinh sau này.

Như vậy, từ ngày 5/1/2026, người có nhu cầu mở thẻ tín dụng cần chủ động sắp xếp thời gian đến trực tiếp ngân hàng để hoàn tất thủ tục xác thực. Dù kém tiện lợi hơn so với mở thẻ online, đây được xem là bước điều chỉnh cần thiết nhằm củng cố nền tảng an toàn cho thị trường thẻ ngân hàng trong giai đoạn tới.

Về trình tự, thủ tục phát hành thẻ, Thông tư số 45/2025/TT-NHNN bổ sung yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân, người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức, trong đó bổ sung thêm một số trường hợp loại trừ đối với khách hàng tổ chức; và bổ sung việc kiểm tra, đảm bảo thông tin về số điện thoại của chủ thẻ (đối với khách hàng cá nhân), người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức) là chính chủ đối với trường hợp khách hàng đăng ký giao dịch trên phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.



