Cho thuê nhà doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế

07-01-2026 - 22:51 PM | Smart Money

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế khi doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, phần vượt chịu thuế suất 5%.

Cho thuê nhà doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Lệnh của Chủ tịch nước vừa được công bố, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) là một trong 12 luật liên quan lĩnh vực kinh tế được Quốc hội thông qua, với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.

Cụ thể từ ngày 1/7, cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú) nộp thuế thu nhập cá nhân bằng phần doanh thu năm vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%. Quy định mới được đánh giá là có nhiều khác biệt so với hiện hành.

Ngành thuế lưu ý, khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, cá nhân và hộ gia đình đã trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh cần thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, pháp luật thuế và các quy định pháp luật liên quan.

Hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn theo quy định.

Đối với hoạt động cho thuê bất động sản, hộ, cá nhân thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế hoặc thông qua tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản. Hồ sơ khai thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi có bất động sản cho thuê.

Hiện, cá nhân cho thuê bất động sản như nhà ở, mặt bằng, cửa hàng phải thực hiện nghĩa vụ thuế khi tổng doanh thu cho thuê trong năm vượt 100 triệu đồng. Trường hợp doanh thu không quá ngưỡng này, người cho thuê không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê.

Nếu doanh thu vượt 100 triệu đồng/năm, toàn bộ doanh thu phát sinh sẽ bị tính thuế, trong đó thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo thuế suất 5% trên doanh thu, không phân biệt chi phí hay phần vượt ngưỡng.

Theo Minh trang (th)

VTV.vn

