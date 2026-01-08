Công an vừa phát cảnh báo khẩn tới những người này!

Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi thông báo khẩn cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ trên không gian mạng, một hình thức đang gia tăng mạnh vào dịp cuối năm và đầu năm mới, khi nhu cầu mừng tuổi, đi lễ hội tăng cao.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, các đối tượng thường lập nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, công khai đăng tải bài viết quảng cáo nhận "đổi tiền mới, tiền lẻ" với đầy đủ mệnh giá, kèm theo cam kết giao dịch nhanh, phí thấp, đổi số lượng lớn. Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng hình ảnh tiền thật, giấy tờ giao dịch giả, thậm chí mạo danh nhân viên ngân hàng, người quen hoặc tự giới thiệu có "quan hệ nội bộ" để thuyết phục người có nhu cầu.

Sau khi trao đổi, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước toàn bộ số tiền với lý do "giữ tiền", "xác nhận giao dịch" hoặc "phí vận chuyển". Tuy nhiên, ngay khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tin nhắn, xóa tài khoản hoặc liên tục đưa ra lý do để kéo dài thời gian rồi chiếm đoạt tài sản.

Thực tế cho thấy, nhiều người dân do tâm lý chủ quan, tin vào quảng cáo trên mạng hoặc ham mức phí đổi tiền thấp đã sập bẫy lừa đảo, không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất an toàn thông tin cá nhân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trên không gian mạng; tuyệt đối không tin vào các dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội; không chuyển tiền trước cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có nhu cầu đổi tiền, người dân nên liên hệ trực tiếp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định để đảm bảo an toàn.

Trường hợp phát hiện các tài khoản, trang mạng có dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi vấn liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã phát đi cảnh báo tương tự về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ dịp cuối năm. Theo cơ quan này, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết, hình ảnh, video khoe số lượng lớn tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau, kèm theo nội dung tư vấn, lôi kéo người dân đổi tiền với chi phí thấp, ưu đãi khi đổi số lượng nhiều.

Ban đầu, quá trình trao đổi được thực hiện thuận lợi để tạo lòng tin, sau đó các đối tượng dụ người dân gom tiền đổi giúp người thân, bạn bè với số lượng lớn hơn rồi tiến hành lừa đảo bằng cách chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc tráo đổi tiền giả.

Cơ quan Công an lưu ý, trong trường hợp người dân cố ý sử dụng tiền giả để trao đổi, thanh toán hoặc mua bán như tiền thật, hành vi này có thể bị xử lý về "Tội lưu hành tiền giả" theo Điều 207 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân nếu trị giá tiền giả từ 50 triệu đồng trở lên.

Cùng với đó, Công an TP. Đà Nẵng cũng cảnh báo việc đổi tiền mới, tiền lẻ qua mạng không chỉ khiến người dân phải chịu phí chênh lệch cao mà còn đối mặt nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhận thiếu tiền hoặc vô tình tiếp tay cho hành vi lưu hành tiền giả, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước mới có thẩm quyền thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Việc đổi tiền có thu phí, thu lời ngoài các trường hợp này là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các dịch vụ "đổi tiền mới, tiền lẻ" trên không gian mạng; đồng thời chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè để nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh mắc bẫy các đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý.