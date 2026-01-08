Sẽ phạt đến 250 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng có hành vi sau

Ngày 25/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thay thế Nghị định 88/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021). Nghị định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với hàng loạt mức xử phạt được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, tại Điều 30, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 – 150 triệu đồng. Trong khi đó, theo quy định hiện nay, mức phạt cho hành vi này chỉ từ 40 – 50 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được nâng lên từ 150 - 200 triệu đồng, thay vì 50 – 100 triệu đồng như trước đây.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt từ 150 – 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; cũng như lợi dụng tài khoản hoặc dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, giao dịch khống hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn, từ 200 – 250 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, kể từ ngày 9/2/2026, các vi phạm liên quan đến mở, sử dụng và giao dịch tài khoản thanh toán trái quy định sẽ phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc hơn. Do đó, người dân lưu ý chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng cho các giao dịch hợp pháp, đúng mục đích, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc thông tin tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào.