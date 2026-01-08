Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ phạt đến 250 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng có hành vi sau

08-01-2026 - 15:25 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chủ tài khoản ngân hàng có hành vi sau sẽ phải đối mặt với mức phạt hành chính lên đến 250 triệu đồng.

Ngày 25/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thay thế Nghị định 88/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021). Nghị định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với hàng loạt mức xử phạt được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, tại Điều 30, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 – 150 triệu đồng. Trong khi đó, theo quy định hiện nay, mức phạt cho hành vi này chỉ từ 40 – 50 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được nâng lên từ 150 - 200 triệu đồng, thay vì 50 – 100 triệu đồng như trước đây.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt từ 150 – 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; cũng như lợi dụng tài khoản hoặc dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, giao dịch khống hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn, từ 200 – 250 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, kể từ ngày 9/2/2026, các vi phạm liên quan đến mở, sử dụng và giao dịch tài khoản thanh toán trái quy định sẽ phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc hơn. Do đó, người dân lưu ý chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng cho các giao dịch hợp pháp, đúng mục đích, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc thông tin tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người thường xuyên có dòng tiền lớn ra vào tài khoản cá nhân: Cơ quan Thuế khuyến nghị gì?

Người thường xuyên có dòng tiền lớn ra vào tài khoản cá nhân: Cơ quan Thuế khuyến nghị gì? Nổi bật

Năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam ước tính trên 6.000 tỷ đồng

Năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam ước tính trên 6.000 tỷ đồng Nổi bật

Nhận thế chấp 2 sổ đỏ, ngân hàng ngỡ ngàng khi một sổ là giả, một sổ thật cũng có vấn đề

Nhận thế chấp 2 sổ đỏ, ngân hàng ngỡ ngàng khi một sổ là giả, một sổ thật cũng có vấn đề

15:21 , 08/01/2026
Dùng thẻ tín dụng kiểu này, đừng mơ được hoàn tiền!

Dùng thẻ tín dụng kiểu này, đừng mơ được hoàn tiền!

10:20 , 08/01/2026
Chính thức nâng hạn mức giao dịch qua tài khoản Tiền di động lên 100 triệu đồng/tháng

Chính thức nâng hạn mức giao dịch qua tài khoản Tiền di động lên 100 triệu đồng/tháng

09:31 , 08/01/2026
Cho thuê nhà doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế

Cho thuê nhà doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế

22:51 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên