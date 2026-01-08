Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-01-2026 - 09:31 AM | Smart Money

Chính thức nâng hạn mức giao dịch qua tài khoản Tiền di động lên 100 triệu đồng/tháng

So với quy định cũ, hạn mức này đã tăng gấp 10 lần.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 368/2025/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động (Mobile Money).

Theo quy định, một khách hàng được mở tối đa một tài khoản tiền di động tại một tổ chức cung ứng dịch vụ. Khách hàng có thể nạp tiền mặt vào tài khoản của mình tại các điểm kinh doanh hoặc nhận tiền từ tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, ví điện tử, tài khoản tiền di động khác.

Chủ tài khoản được sử dụng tài khoản tiền di động để rút tiền mặt, chuyển tiền đến tài khoản tiền di động, ví điện tử khác, hoặc thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ, nộp lệ phí cho các dịch vụ công, thanh toán điện tử giao thông đường bộ thông qua kết nối với tài khoản giao thông.

Nghị định 368 quy định tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua một tài khoản tiền di động tối đa là 100 triệu đồng một tháng. Như vậy, so với quy định cũ, hạn mức này đã tăng gấp 10 lần.

Ngoài hạn mức trên, khách hàng được sử dụng thêm hạn mức để: Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thanh toán tiền điện, nước, viễn thông, giao thông, học phí, viện phí, bảo hiểm và các khoản nợ tại ngân hàng, với tổng hạn mức không quá 100 triệu mỗi tháng.

Tài khoản tiền di động (Mobile Money) là một tài khoản chuyên biệt gắn với số thuê bao viễn thông. Dịch vụ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai thí điểm từ cuối 2021, trong vòng 2 năm, sau đó được gia hạn đến hết 2025.

NHNN cho biết, sau thời gian triển khai dịch vụ, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã đạt được kết quả khả quan và đảm bảo an toàn, góp phần vào phát triển hoạt động TTKDTM, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam.

Việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money đã đáp ứng một phần nhu cầu của thực tiễn, đã và đang đi vào cuộc sống. Đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money là hơn 10,89 triệu tài khoản, trong đó số lượng tài khoản của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo khoảng 7,5 triệu tài khoản (chiếm khoảng 70% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ). Tổng số lượng giao dịch qua tài khoản Mobile-Money của khách hàng là hơn 290,43 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch là khoảng 8.511 tỷ đồng.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

