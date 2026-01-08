Năm 2026, người dân chú ý: Các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân sau phải kê khai, nộp thuế

Trước đó, vào tháng 10/2025, Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế – Bộ Tài chính) đã ban hành hướng dẫn liên quan đến các khoản thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân thuộc diện phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Quy định này nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời giúp người dân chủ động tuân thủ, hạn chế các vi phạm phát sinh.

Theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, có 8 nhóm khoản thu nhập khi chuyển vào tài khoản cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Thứ nhất, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế TNCN và thuế giá trị gia tăng.

Thứ hai, thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các khoản phụ cấp, trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế. Đối với các khoản thu nhập đã hoàn thành nghĩa vụ thuế ở giai đoạn trước, việc thanh toán sau đó sẽ không bị tính thuế trùng lặp.

Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần và các khoản thu khác từ hoạt động đầu tư vốn. Riêng thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ không thuộc diện chịu thuế.

Thứ tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước và các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm trúng xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác theo quy định.

Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền, bao gồm chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Thứ tám, thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Trước những băn khoăn của người dân về việc mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị tính thuế, cơ quan thuế khẳng định đây là cách hiểu chưa đúng với quy định hiện hành.

Theo lãnh đạo cơ quan thuế, chỉ những khoản tiền có bản chất là thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ mới là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế. Các khoản chuyển tiền giữa cá nhân với nhau mang tính chất dân sự như cho, tặng, hỗ trợ người thân, vay mượn hay hoàn trả tiền vay không được tính vào doanh thu chịu thuế.

Cơ quan thuế khuyến nghị người dân cần phân biệt rõ bản chất các khoản tiền chuyển vào tài khoản để chủ động kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, tránh tâm lý hoang mang hoặc hiểu sai chính sách.