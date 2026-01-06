Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 1/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

06-01-2026

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 1/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Đầu tháng 1/2026, mức lãi suất huy động cao nhất mà HDBank áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy tháng 1/2026

Trong tháng 1/2026, lãi suất huy động tiền gửi tại quầy Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) tiếp tục dao động trong khoảng 0,5 - 8,1%/năm.

Theo biểu lãi suất đang áp dụng trên toàn hệ thống, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại HDBank hiện ở mức 0,4%/năm. Với các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến dưới 1 tháng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ phổ biến ở mức 0,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1 – 2 tháng, HDBank niêm yết lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ 3,5%/năm. Các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng có mức lãi suất cao hơn, đạt 3,6%/năm, phản ánh sự phân hóa rõ theo thời gian gửi.

Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất được đẩy lên đáng kể. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tại HDBank hiện ở mức 5,4%/năm. Các kỳ hạn từ 7 – 11 tháng được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 5,2%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, HDBank đang triển khai hai mức lãi suất khác nhau tùy theo sản phẩm. Với tiền gửi thông thường, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ đạt 5,7%/năm. Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất 7,7%/năm cho các khoản tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng trở lên.

Tương tự, tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ thông thường là 5,9%/năm.Ngoài ta, HDBank niêm yết tới 8,1%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong toàn bộ biểu lãi suất huy động của ngân hàng trong tháng 12/2025, cho số tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng trở lên.

Ở các kỳ hạn dài hơn, kỳ hạn 15 tháng có lãi suất 5,9%/năm, kỳ hạn 18 tháng đạt 6,0%/năm - mức cao nhất HDBank đang áp dụng cho tiền gửi tại quầy. Với các kỳ hạn từ 24 – 36 tháng, lãi suất huy động ở mức 5,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 12/2025: Gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất? - Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến HDBank tháng 1/2026

Kênh tiết kiệm online tiếp tục mang lại lợi thế rõ rệt cho người gửi tiền. Theo đó, lãi suất online kỳ hạn 1 – 2 tháng đạt 4,2%/năm, các kỳ hạn 3 – 5 tháng được niêm yết 4,3%/năm.

Đáng chú ý, tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng lĩnh lãi cuối kỳ hiện đạt 5,5%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiếp tục tăng lên mức 5,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và đạt 6,0 tại các kỳ hạn từ 13 – 15 tháng. Kỳ hạn 18 tháng đang được HDBank áp dụng mức lãi suất cao nhất ở mức 6,1%/năm trong khi kỳ hạn 24 - 36 tháng là 5,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 12/2025: Gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất? - Ảnh 2.

