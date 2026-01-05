Cập nhật kết quả kinh doanh ngân hàng: Big4 đồng loạt báo tin vui, nhiều nhà băng tăng trưởng ấn tượng

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua, Chủ tịch NCB Bùi Thị Thanh Hương cho biết, với mức tăng trưởng tín dụng khoảng 35%, lợi nhuận trước phân bổ của ngân hàng trong năm 2025 dự kiến đạt gần 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phê duyệt tại Đề án tái cơ cấu, toàn bộ lợi nhuận phát sinh của NCB sẽ được sử dụng để bù đắp các tổn thất tài chính do nợ xấu đã được nhận diện trong Đề án tái cơ cấu. Do đó, theo công bố dự kiến, lợi nhuận sau phân bổ của ngân hàng đến cuối năm 2025 sẽ là 0 đồng.

Ban lãnh đạo BVBank cho biết lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11/2025 đạt 515 tỷ đồng, vượt 31% so với mức thực hiện năm 2024 và hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra. Tính đến tháng 11/2025, tổng tài sản BVBank đạt 127.281 tỷ đồng, gấp đôi so với 2020, mạng lưới đạt 126 điểm kinh doanh, gấp 1,4 lần so với 2020.

Theo cập nhật mới nhất từ ABBank, tính đến ngày 30/11/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng này đạt mức 3.400 tỷ đồng, hoàn thành gấp gần 2 lần kế hoạch cả năm. Huy động từ khách hàng của ABBank cũng đạt khoảng 155 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm đảm bảo nguồn đầu vào cho tăng trưởng tín dụng vào cuối năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 127 nghìn tỷ, tương đương gần 100% kế hoạch cả năm.

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước cũng hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều diễn biến tích cực.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026, ông Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank cho biết, hoạt động của ngân hàng trong năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm dự kiến đạt khoảng 14,8%, hoàn thành 100% kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước giao; nguồn vốn thị trường I tăng trưởng tích cực, dự kiến đến cuối năm tăng 13,4% so với năm 2024; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,2%; thu hồi nợ sau xử lý rủi ro đạt khoảng 16.000 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục xu hướng giảm.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch VietinBank, ông Trần Minh Bình cho biết, đến hết tháng 10, VietinBank cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu lớn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông giao. Quy mô tổng tài sản đã vượt mốc 100 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng tài sản đạt trên 18%.

Theo lãnh đạo VietinBank, ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch được giao. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng tài sản ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024; dư nợ tín dụng ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng ở mức dưới 1,5%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục được duy trì ở mức cao. Nguồn vốn huy động ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank cũng cho biết ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu quan trọng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao, đồng thời duy trì hiệu quả kinh doanh tích cực trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Về phía BIDV, ngân hàng đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh tính đến hết tháng 11/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, ước tăng 16% so với đầu năm, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.

Dư nợ tín dụng đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng trong khoảng 15% – 16%. BIDV cho biết ngân hàng đã và đang nỗ lực cung ứng vốn tín dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Huy động vốn đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 12% – 13%, trong khi các chỉ tiêu an toàn thanh khoản tiếp tục được đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.