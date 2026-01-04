Ngày 4/1: Người mua vàng lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng trong nước giảm gần 7 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng miếng trong nước đã quay đầu giảm mạnh trong tuần qua (từ 29/12 đến 4/1), với mức điều chỉnh lên tới gần 7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại hầu hết các thương hiệu lớn.

Cụ thể, theo ghi nhận ngày 4/1, SJC đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,8 – 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với ngày 29/12, giá vàng SJC đã giảm 6,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại các thương hiệu lớn khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Các doanh nghiệp này hiện đều niêm yết giá vàng miếng quanh 150,8 – 152,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 6,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng giảm nhẹ hơn so với mặt bằng chung. Thương hiệu này hiện niêm yết ở mức 152,6 – 153,8 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 5,9 triệu đồng/lượng so với ngày 29/12.

Biến động giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải tuần qua

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước tuần qua cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh khá mạnh, với biên độ giảm dao động từ gần 5 đến hơn 7 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC từ mức 153,1 – 156,1 triệu đồng/lượng ngày 29/12 đã giảm xuống còn 145,9 – 148,9 triệu đồng/lượng vào ngày 3/1. Như vậy, chỉ sau một tuần, giá vàng nhẫn SJC đã giảm tới 7,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra – mức giảm mạnh nhất trong nhóm các thương hiệu khảo sát.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ hơn. Giá vàng nhẫn tại hai thương hiệu này từ 156,9 – 159,9 triệu đồng/lượng đã lùi về 152 – 155 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm khoảng 4,9 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tuần qua

Đối với DOJI, giá vàng nhẫn giảm từ 155 – 158 triệu đồng/lượng xuống còn 149 – 152 triệu đồng/lượng, tức giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng trong tuần.

Với đà giảm mạnh trong tuần qua, người mua vàng vào ngày 29/12 và bán ra cuối tuần đều chịu lỗ nặng. Cụ thể, mua vàng miếng SJC ở mức 159,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,8 triệu đồng/lượng, người mua lỗ khoảng 8–9 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn, mức thua lỗ còn cao hơn, phổ biến từ 7 đến hơn 10 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Diễn biến này cho thấy rủi ro lớn khi mua vàng ở vùng giá cao trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Giá vàng thế giới biến động mạnh, chuyên gia nói gì?

Tuần qua, thị trường vàng và bạc thế giới khép lại năm 2025 với mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, và đang bước vào năm mới với tín hiệu tích cực, dù giá có dấu hiệu đã tạo đỉnh trong ngắn hạn.

Trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ, giá vàng đã vọt lên mức cao kỷ lục mới, gần 4.550 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý này không giữ được đà tăng sau khi Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) nâng yêu cầu ký quỹhồi đầu tuần, buộc nhà đầu tư phải đặt cọc nhiều tiền hơn để duy trì các vị thế hợp đồng tương lai đối với vàng, bạc, bạch kim và palladium.

Cùng lúc đó, thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ lễ đã khiến giá vàng biến động mạnh. Kết thúc tuần, giá vàng giảm hơn 4%, đánh dấu đợt bán tháo mạnh nhất kể từ tháng 11/2024. Dù vậy, kim loại quý này vẫn tìm được vùng hỗ trợ mới quanh mốc 4.330 USD/ounce trước khi bước vào cuối tuần. Thời điểm ghi nhận, giá đang giao động quanh ngưỡng 4.330,3 USD/ounce.

Dù vàng và bạc đang trải qua giai đoạn biến động mạnh và chốt lời, các nhà phân tích vẫn kỳ vọng xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý sẽ được duy trì.

Ông Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược của BNP Paribas Fortis, nhận định với Kitco News. "Nó sẽ không tăng theo một đường thẳng. Và theo thời gian, sẽ xuất hiện những đợt điều chỉnh rất mạnh. Hiện tại, nhóm kim loại quý đang bị mua quá mức, vì vậy một đợt điều chỉnh trên 10% có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đơn giản vì động lực tăng giá tạm thời tự sụp đổ dưới sức nặng của chính nó."

Dù gặp khó trong ngắn hạn, giá vàng và bạc được kỳ vọng vẫn nhận được lực đỡ vững chắc, trong bối cảnh đồng USD tiếp tục suy yếu. Chỉ số USD Index được dự báo kết tuần quanh mốc 98 điểm.

"Động lực chính của giá vàng vẫn là mối quan hệ giữa lãi suất thực và đồng USD," bà Rania Gule, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại XS.com, cho biết. "Chỉ số USD hiện quanh mức 98,3 điểm, giảm khoảng 9,5% trong cả năm, qua đó làm giảm áp lực lên các hàng hóa được định giá bằng USD. Đồng thời, lợi suất thực chuẩn – đo bằng các công cụ như trái phiếu TIPS kỳ hạn 10 năm – đang ở quanh 1,92%, mức này tiếp tục xác định chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lợi suất như vàng."

Trong báo cáo công bố ngày thứ Sáu, ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại FXEmpire, cho rằng dù giá vàng đang bị mua quá mức trong ngắn hạn, các nhịp điều chỉnh giảm vẫn sẽ được giới đầu tư tranh thủ mua vào.

Khi kỳ nghỉ lễ chính thức khép lại, thị trường được kỳ vọng sẽ trở lại trạng thái giao dịch bình thường, song vẫn có thể đối mặt với biến động mạnh hơn do loạt dữ liệu quan trọng về thị trường lao động sắp được công bố. Một số nhà kinh tế cho rằng đây sẽ là bộ dữ liệu việc làm "sạch" đầu tiên kể từ sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 43 ngày và kết thúc vào tháng 10.

Linh San