Một ông lớn ngân hàng tăng lãi suất cho vay mua nhà với nhóm khách hàng này, chính thức áp dụng từ đầu tháng 1/2026

Mới đây, Agribank thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản vay mua nhà ở xã hội dành cho khách hàng dưới 35 tuổi trong giai đoạn từ 1/1 đến 30/6/2026. Theo đó, lãi suất ưu đãi được áp dụng ở mức 5,6%/năm, tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức áp dụng trước đó.

Theo công bố của Agribank, mức lãi suất 5,6%/năm hiện nay được xác định thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank trong 5 năm đầu vay vốn.

Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được áp dụng thấp hơn 1%/năm so với mức bình quân của nhóm Big4, tương ứng khoảng 6,6%/năm. So với giai đoạn giữa năm 2025, khi lãi suất ưu đãi dành cho cùng nhóm khách hàng ở mức thấp hơn, mức điều chỉnh lần này cho thấy chi phí vay vốn đã có sự thay đổi theo diễn biến chung của thị trường.

Trước đó, ngày 1/7/2025, Agribank công bố lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025 là 5,9%/năm trong 5 năm đầu vay vốn. Mức lãi suất này được áp dụng cho cùng thời điểm.

Lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước trong 10 năm vay vốn tiếp theo (kể từ ngày giải ngân đầu tiên).

Vào hồi tháng 6/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 5312 về lãi suất cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội cho giai đoạn từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025 như sau.

Một, lãi suất cho vay thấp hơn 2%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 04 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn (kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Lãi suất cho vay áp dụng từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025 là 5,9%/năm.

Hai, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 10 năm vay vốn tiếp theo (kể từ ngày giải ngân đầu tiên).

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 5313/NHNN-CSTT về lãi suất cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay đối với khách hàng đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ cho giai đoạn từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025 như sau: Lãi suất cho vay đối với khách hàng là người mua nhà ở tại dự án: 5,9%/năm; lãi suất cho vay đối với khách hàng là chủ đầu tư dự án: 6,4%/năm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có 9 ngân hàng tham gia gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho người mua nhà ở xã hội dưới 35 tuổi, gồm: Agribank; ViettinBank; Vietcombank; BIDV; HDBank; VPBank; Techcombank; TPBank; MB.