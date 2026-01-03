Lý do nhiều ngân hàng tăng lãi suất mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Agribank vừa thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6.

Theo đó, lãi suất cho vay tại Agribank thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VNĐ bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank) trong 5 năm đầu vay vốn, tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Mức lãi suất áp dụng là 5,6%/năm.

Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VNĐ bình quân của nhóm ngân hàng trên, tương ứng mức lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,6%/năm. Như vậy, lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đã tăng 0,7%/năm kể từ đầu năm 2026.

Ngoài Agribank, nhiều ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 như Vietcombank, BIDV, Vietinbank… các gói vay ưu đãi lãi suất 5,2-5,5% cố định trong 3 năm dành cho khách hàng dưới 35 tuổi cũng đã dừng triển khai. Thay vào đó là mặt bằng lãi suất mới, phổ biến từ 6,3-7% cho kỳ hạn ngắn và thả nổi theo thị trường sau ưu đãi.

Lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội bắt đầu tăng.

Động thái này diễn ra sau khi Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, Vietcombank tăng lãi suất mạnh nhất ở kỳ hạn 6 tháng thêm 0,6% lên 3,5%/năm, VietinBank và BIDV cùng tăng 0,5%, lên 3,5%/năm.

Thống kê mới nhất của Công ty Chứng khoán Vietcap, nhiều ngân hàng đang huy động lãi suất đụng trần quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng là 4,75%/năm như TPBank, VPBank, Sacombank, Techcombank, VIB.

Số liệu của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng tại một số ngân hàng có thể lên mức 7,5 - 8,1%/năm, tăng khoảng 0,47 - 0,6% so với trước. Theo VNBA, đợt điều chỉnh tăng lãi suất huy động gần đây chủ yếu đến từ khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, nhất là các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa như Bắc Á Bank, ABBank, KienlongBank, GPBank, PVcomBank, BaoVietBank, Saigonbank, VCBNeo, MBV, PGBank…

Với kỳ hạn 6 tháng, so với đầu tháng 12/2025, có tới 30 ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất, trong đó có PGBank tăng 1,8% lên 6,8%/năm, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng 1% lên 6,2%/năm…

Chứng khoán Vietcap đánh giá, động thái tăng lãi suất của nhóm Big4 không gây bất ngờ, khi các ngân hàng tư nhân đã đi trước và Ngân hàng Nhà nước cũng đã nâng lãi suất OMO thêm 0,5%. Lãi suất huy động hiện vẫn mang tính hỗ trợ cho nền kinh tế và dự báo áp lực thanh khoản hệ thống sẽ dần hạ nhiệt từ tháng 3/2026, thời điểm sau kỳ nghỉ Tết, nhờ các nguồn vốn bổ sung như giải ngân đầu tư công và các dòng tiền quay lại hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, các chuyên gia của Ngân hàng UOB (Singapore) đánh giá, cùng với triển vọng tăng trưởng khả quan trong năm 2026 và áp lực trượt giá của VNĐ sẽ hạn chế dư địa nới lỏng chính sách của Ngân hàng Nhà nước. UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước duy trì ổn định lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.