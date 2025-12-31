Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn biến lạ trên thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm giảm còn 1,8%, kỳ hạn 1-2 tuần tăng vọt lên trên 9%

31-12-2025 - 09:12 AM | Tài chính - ngân hàng

Phiên giao dịch 30/12 ghi nhận những biến động đáng chú ý trên thị trường tiền tệ, khi lãi suất liên ngân hàng VND giảm rất mạnh ở kỳ hạn qua đêm – kỳ hạn chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất – trong khi các kỳ hạn dài hơn đồng loạt bật tăng.

Kết phiên 30/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục biến động mạnh theo hướng phân hóa rõ rệt giữa các kỳ hạn. Trong đó, lãi suất qua đêm giảm sâu 1,50 điểm phần trăm so với phiên đầu tuần, xuống còn 1,80%/năm – mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Ngược lại, lãi suất các kỳ hạn còn lại từ 1 tuần trở lên đồng loạt tăng mạnh, lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,43 điểm phần trăm, lên 9,01%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,50 điểm phần trăm, giao dịch tại 9,20%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,51 điểm phần trăm, lên mức 8,18%/năm.

Đối với USD, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng duy trì xu hướng ổn định. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tháng không thay đổi so với phiên trước, lần lượt giữ ở mức 3,68%/năm và 3,86%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,02 điểm phần trăm, lên 3,78%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,01 điểm phần trăm, giao dịch tại 3,80%/năm.

Trên thị trường mở, trong phiên 30/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 14.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả trúng thầu ghi nhận 7.551 tỷ đồng tại kỳ hạn 7 ngày, 2.767 tỷ đồng tại kỳ hạn 14 ngày và 1.482 tỷ đồng tại kỳ hạn 28 ngày; riêng kỳ hạn 91 ngày không phát sinh khối lượng trúng thầu. Trong ngày, khối lượng đáo hạn đạt 5.963 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, căn cứ trên số liệu phát sinh trong ngày, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 5.836 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố nâng lên mức 387.744 tỷ đồng.

Diễn biến lạ trên thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm xuống thấp nhất nhiều tháng, kỳ hạn 1-2 tuần tăng vọt lên trên 9% - Ảnh 1.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 30/12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.124 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.918 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.330 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.268 VND/USD, giảm 17 đồng so với phiên 29/12. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, giao dịch phổ biến quanh mức 26.780 VND/USD và 26.840 VND/USD.

Cập nhật thị trường tiền tệ: NHNN bơm ròng VND, lãi suất qua đêm giảm về vùng 4%, tỷ giá USD tự do lao dốc

Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

