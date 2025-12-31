Khoảng trống nhân sự AI: Điểm nghẽn trong cuộc đua số hóa ngân hàng

Nghịch lý AI: Tiềm năng tỷ đô và điểm nghẽn thực thi tại các ngân hàng

Trong những năm gần đây, AI thường được nhắc đến như động lực giúp ngân hàng nâng cao năng suất và tối ưu chi phí. McKinsey ước tính rằng chỉ riêng AI tạo sinh (Generative AI) đã có thể mang lại cho ngành ngân hàng tới 340 tỷ USD giá trị gia tăng mỗi năm.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại khá nhiều thách thức. Tại Việt Nam, dù làn sóng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng phần lớn ứng dụng AI trong ngân hàng mới dừng ở mức độ thử nghiệm hoặc giải quyết các tác vụ bề nổi như Chatbot chăm sóc khách hàng hoặc phân tích tín dụng truyền thống. Theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2025), tại thời điểm tháng 4/2025, mới chỉ có khoảng 15% ngân hàng thương mại ứng dụng AI ở mức trung bình trở lên, và chưa có đơn vị nào triển khai AI Agent ở quy mô lớn.

Trong hành trình chuyển đổi số, công nghệ là điều kiện cần, còn năng lực con người mới là điều kiện đủ. Tuy nhiên, khoảng trống nhân lực lại đang trở thành rào cản tăng trưởng vô hình. Ngành ngân hàng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép về nguồn lực: sự khan hiếm nhân tài chuyên gia và năng lực hạn chế của đội ngũ hiện tại.

Hiện nay mỗi năm thị trường thiếu từ 150.000 đến 200.000 nhân lực công nghệ, trong đó nhóm chuyên gia AI thiếu hụt nghiêm trọng nhất. Dự báo giai đoạn 2025-2030, nhu cầu nhân sự AI sẽ tăng tới 74%, tạo ra áp lực cạnh tranh khốc liệt chưa từng có.

Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở việc tuyển dụng mới, mà còn ở khoảng trống năng lực của đội ngũ hiện tại. Mặc dù một số ngân hàng đã bắt đầu chú trọng đào tạo nhân sự với các kỹ năng công nghệ số, nhưng vẫn còn nhiều nhân sự thiếu kỹ năng trong các lĩnh vực quan trọng như phân tích dữ liệu, quản trị hệ thống và ứng dụng AI.

Khảo sát của BCG cũng chỉ ra rằng, chỉ 25% ngân hàng thực sự sẵn sàng tích hợp AI vào chiến lược cạnh tranh. Phần còn lại đối mặt với nguy cơ tụt hậu không phải vì thiếu nguồn vốn đầu tư, mà vì chưa có lộ trình bài bản để nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ nhân viên. Khi nhân sự chưa sẵn sàng về tư duy và kỹ năng, việc triển khai AI sẽ vấp phải sức ỳ lớn từ chính nội bộ, khó đi sâu vào các nghiệp vụ cốt lõi để tạo ra lợi nhuận thực sự.

Nâng cao năng lực nội bộ: Đòn bẩy chiến lược trong cuộc đua số hóa ngân hàng

Trong bối cảnh "khát" nhân sự và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, việc nâng cấp năng lực AI cho đội ngũ nội bộ được coi là ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng.

Với hơn 10 năm đồng hành cùng nhiều ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam như Techcombank, VietinBank, BIDV, MSB, PVcomBank…, Học viện Agile thấu hiểu sâu sắc đặc thù về quy trình và văn hóa của ngành. Chính sự thấu hiểu này là nền tảng để đơn vị xây dựng giải pháp AI tập trung vào tính thực chiến và hiệu quả: tối ưu công cụ AI sẵn có để gia tăng năng suất tức thời, ứng dụng AI sâu rộng vào mọi nghiệp vụ thực tế và hướng tới hình thành tổ chức AI-Native, nơi nhân sự chủ động dùng AI để sáng tạo và ra quyết định.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Học viện Agile xây dựng lộ trình chuyển hóa năng lực bài bản qua 3 cấp độ. Bắt đầu với Giai đoạn Phổ cập nền tảng, thông qua các hoạt động để trang bị tư duy và kỹ năng AI cơ bản cho toàn thể nhân sự. Tiếp đến cung cấp kiến thức chuyên sâu, với các chương trình được "may đo" riêng cho từng vị trí, từ ban lãnh đạo, đến đội ngũ quản lý, chuyên viên,... để tối ưu hiệu suất nghiệp vụ thực tế. Cuối cùng, tại giai đoạn Thực thi & Nhân rộng, các use case thành công sẽ được chuẩn hóa thành quy trình, tạo đà triển khai đồng bộ trên toàn ngân hàng.

Học viện Agile đã triển khai nhiều chương trình nâng cao năng lực AI cho đội ngũ ngân hàng.

Trong kỷ nguyên AI phát triển vũ bão, vị thế của ngân hàng không chỉ được định đoạt bởi quy mô vốn hay hạ tầng công nghệ, mà ở năng lực biến AI thành giá trị thực tế. Đầu tư vào con người chính là chìa khóa then chốt, quyết định khả năng bứt phá của các ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên AI. Khi đội ngũ được trang bị tư duy đúng, kỹ năng phù hợp và lộ trình triển khai bài bản, AI không chỉ là công nghệ hỗ trợ, mà là đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng bền vững.