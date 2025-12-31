BVBank ra mắt DigiEdu - Giải pháp quản lý số hóa dành cho trường học

DigiEdu không chỉ số hóa toàn bộ quy trình thu học phí mà còn tích hợp các phương thức thanh toán số hiện đại, cùng hệ thống thông báo tự động và công cụ báo cáo thống kê góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính một cách nhanh chóng. Giải pháp này chấp nhận đa dạng phương thức thanh toán (QR code, thẻ, ví điện tử…) giúp phụ huynh dễ dàng lựa chọn phương thức đóng học phí phù hợp. Đồng thời, DigiEdu hỗ trợ các trường học đối soát tự động và gạch nợ hóa đơn ngay khi tiền vào tài khoản (real-time) giúp giảm tải đáng kể thao tác thủ công cho bộ phận kế toán. Hệ thống cũng tự động gửi phiếu thu, nhắc nợ và xác nhận thanh toán qua Zalo/ Email giúp nhà trường chủ động trong công tác quản lý và kết nối với phụ huynh.

DigiEdu được BVBank thiết kế chuyên biệt để phục vụ đa dạng loại hình Trường học, từ mầm non đến đại học, từ công lập, dân lập đến các trung tâm đào tạo (trung tâm ngoại ngữ, âm nhạc,) … Đặc biệt, BVBank miễn 100% phí khởi tạo và phí duy trì hệ thống DigiEdu giúp các Trường học và cơ sở giáo dục dễ dàng tiếp cận công nghệ số mà không cần đầu tư lớn, đồng thời khắc phục tình trạng nhập liệu thủ công hay sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ cho từng khâu quản lý tài chính. Toàn bộ quy trình từ thu học phí, theo dõi công nợ đến xuất hóa đơn được vận hành trên một nền tảng đồng bộ và hiệu quả.

Không chỉ hỗ trợ nhà trường, DigiEdu còn mang lại tiện ích thiết thực cho phụ huynh và học sinh. Người dùng có thể tra cứu thông tin học phí, tình trạng công nợ mọi lúc, mọi nơi thông qua tài khoản được cấp, từ đó chủ động hơn trong việc thanh toán và quản lý tài chính.

"Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (ngày 25/12/2025), BVBank với tinh thần "Sức sống mới" đã & đang không ngừng củng cố nền tảng cốt lõi, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. DigiEdu là một trong những giải pháp cụ thể hóa tinh thần đó. Thông qua DigiEdu, chúng tôi mong muốn đồng hành lâu dài cùng các Trường và cơ sở giáo dục trong quá trình chuyển đổi số, không chỉ cung cấp một công cụ thanh toán học phí, mà là một giải pháp tài chính toàn diện, dễ triển khai và phù hợp với thực tiễn vận hành của nhà trường. BVBank kỳ vọng góp phần chuẩn hóa quy trình tài chính giáo dục, gia tăng tính minh bạch, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện, chủ động cho phụ huynh và học sinh."- Đại diện BVBank chia sẻ.

Song song với DigiEdu, BVBank cũng triển khai hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng dành cho học sinh, sinh viên. Nổi bật như tài khoản Digimi 0 phí, cùng các gói vay ưu đãi lãi suất hấp dẫn, góp phần hỗ trợ nhu cầu học tập, sinh hoạt và quản lý tài chính cá nhân của thế hệ trẻ. Việc triển khai DigiEdu tiếp tục khẳng định nỗ lực của BVBank trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời lan tỏa tinh thần Sức sống mới thông qua các giải pháp tài chính hiện đại, linh hoạt và bền vững.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm dịch vụ của BVBank qua website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900 555 596.