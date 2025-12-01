Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạo website giả mạo ngân hàng cho đường dây lừa đảo ở Campuchia, Võ Thanh Tuyền và Trần Thị Phương Anh bị khởi tố

31-12-2025 - 00:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, các bị can trên đã nhiều lần đồ họa, mua tên miền để tạo lập các đường link, trang web giả mạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng để cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Tuyền, sinh năm 1991, trú tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long và Trần Thị Phương Anh, sinh năm 1992, trú tại phường An Biên, thành phố Hải Phòng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Tuyền và Trần Thị Phương Anh. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, các bị can trên đã nhiều lần đồ họa, mua tên miền để tạo lập các đường link, trang web giả mạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng để cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia; giúp các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gửi cho các bị hại truy cập vào các đường link thu thập thông tin tài khoản, mã OTP. Qua đó, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng¸ riêng 2 bị can hưởng lợi số tiền 235 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố các đối tượng có hành vi trên trong đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua mạng xã hội. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, hãy liên hệ ngay với cơ quan Công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Thanh niên 2k mua ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và tính năng giống hệt như thật để đi lừa đảo, công an tìm người bị hại

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

