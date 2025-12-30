Tiền mã hóa mất 1.000 tỷ USD vốn hóa

Trong những tháng cuối năm, khoảng 1.000 tỷ USD vốn hóa đã “bốc hơi” khỏi thị trường tài sản số, dù bitcoin lập đỉnh lịch sử 126.000 USD/BTC vào ngày 6/10.

Tuy nhiên, đỉnh giá tháng 10 chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chỉ vài ngày sau, giá bitcoin lao dốc khi ông Trump thông báo áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 12/10, gây chấn động các thị trường. Khoảng 19 tỷ USD bị thanh lý trong vòng 24 giờ, đánh dấu sự kiện thanh lý lớn nhất lịch sử thị trường tiền mã hóa. Ethereum, đồng tiền số lớn thứ hai thế giới, giảm 40% giá trị trong tháng kế tiếp. Công ty tiền mã hóa của Eric Trump cũng hứng chịu mức sụt giảm tương tự trong tháng 12.

Theo bà Rachael Lucas, Giám đốc marketing và truyền thông của BTC Markets – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Australia, tiền mã hóa rất nhạy cảm với câu chuyện thị trường và mức độ niềm tin toàn cầu. Đây là tài sản thường hoạt động tốt khi nhà đầu tư lạc quan về kinh tế và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn.

Tháng 11/2025, bitcoin ghi nhận cú giảm mạnh nhất kể từ năm 2021, kéo giá xuống dưới 81.000 USD/BTC. Dù phục hồi một phần trong những tuần sau đó, đồng tiền này mở đầu tháng 12 bằng một đợt giảm mới, mất 6% giá trị sau khi Strategy – tổ chức nắm giữ bitcoin lớn nhất – giảm dự báo lợi nhuận do giá tiền mã hóa lao dốc. Hiện bitcoin dao động quanh mốc 90.000 USD, cao hơn nhiều so với các năm trước nhưng thấp đáng kể so với đỉnh.

Trong những ngày đầu tháng 12/2025, American Bitcoin Corp – công ty tiền mã hóa của Eric Trump – mất khoảng 40% giá trị, tương đương gần 1 tỷ USD. Dù vậy, Eric Trump vẫn tỏ ra lạc quan và tuyên bố sẽ kiên trì vượt qua giai đoạn suy giảm.

Một số chuyên gia lo ngại thị trường đang bước vào “mùa Đông tiền mã hóa” – giai đoạn suy trầm kéo dài. Lần gần nhất, giai đoạn này diễn ra từ cuối năm 2021 đến năm 2023, khi ông trùm FTX Sam Bankman-Fried bị xét xử và kết án, trong bối cảnh bitcoin mất tới 70% giá trị.

Một yếu tố khác có thể đã làm rung chuyển thị trường tiền mã hóa là đà giảm của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo, như Nvidia. Dù lo ngại về “mùa Đông tiền mã hóa”, nhiều tên tuổi lớn trong ngành như Larry Fink, CEO của BlackRock, và Brian Armstrong, đồng sáng lập Coinbase, vẫn lạc quan về giá trị dài hạn của tiền mã hóa tại một hội nghị gần đây của New York Times.