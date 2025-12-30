AIA Việt Nam giới thiệu chiến lược đặc quyền khách hàng cao cấp AIA Elite

Khi giá trị của bảo hiểm được nâng tầm

Trong vai trò người đồng hành, AIA Việt Nam không ngừng đổi mới các giải pháp bảo hiểm theo hướng toàn diện và cá nhân hóa, nhằm đáp ứng tốt hơn những thách thức và băn khoăn của khách hàng cao cấp. Nếu trước đây, bảo hiểm nhân thọ được xem như công cụ dự phòng tài chính, thì nay, bảo hiểm đã trở thành một phần trong việc hoạch định tài sản của phân khúc khách hàng cao cấp để truyền thừa cho thế hệ mai sau.

Định vị đặc quyền AIA Elite mở ra một hướng tiếp cận mới cho thị trường bảo hiểm nhân thọ, nơi giải pháp bảo vệ dành cho khách hàng cao cấp được cá nhân hóa rõ nét hơn và giá trị bảo vệ sức khỏe, tinh thần và tài chính ưu việt hơn. Các giải pháp trong khuôn khổ chiến lược được thiết kế dành cho doanh nhân, nhà đầu tư và thương gia; những người có tiềm lực tài chính đang mong muốn tạo nên một hệ giá trị toàn diện cả về tài chính lẫn giá trị tinh thần.

Có ba lý do tạo ra xu hướng đó: Tổng tài sản lớn được hình thành đòi hỏi giải pháp bảo vệ tài sản và kế hoạch chuyển giao hiệu quả; Trách nhiệm với gia đình nhiều thế hệ và tầm nhìn dài hạn đối với tài sản ngày càng được quan tâm và đề cao hơn; Tuổi thọ tăng cao và ý thức chăm sóc sức khỏe của những người giàu có ngày càng được nâng cao.

Với cách tiếp cận này, mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chỉ là cam kết tài chính của AIA Việt Nam với khách hàng, mà là trải nghiệm được cá nhân hóa giữa bảo vệ tài chính kết hợp tư vấn hoạch định tài sản.

Bốn trụ cột tạo nên hệ giá trị của AIA Elite

Dưới định hướng tạo nên sản phẩm bảo hiểm cho phân khúc khách hàng cao cấp, AIA Việt Nam mang đến hệ giá trị dựa trên bốn trụ cột dưới đây.

Sản phẩm cốt lõi: giải pháp bảo hiểm tài chính theo nhu cầu, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp với hạn mức gia tăng giúp khách hàng an tâm khi rủi ro và đảm bảo giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.

Hoạch định gia sản: dịch vụ lập kế hoạch phân bổ tài sản toàn diện, đảm bảo sự chuyển giao giá trị qua các thế hệ theo mong muốn của khách hàng.

Hệ sinh thái sức khỏe: cùng với mạng lưới toàn cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín, khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ưu tiên, được tư vấn chuyên sâu cùng đội ngũ chuyên gia quản lý hồ sơ chuyên biệt.

Phong cách sống: những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ mang đến khám phá nghệ thuật độc đáo khẳng định đẳng cấp và phong vị sống của các khách mời cao cấp.

Bốn trụ cột này cũng được kế thừa nền tảng lịch sử 100 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn AIA đã tạo dựng trong hành trình giúp mỗi gia đình sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn".

"Khảm tinh hoa, vững di sản" cùng AIA

Mở đầu cho chiến dịch xây dựng sản phẩm bảo vệ cho phân khúc khách hàng cao cấp, AIA Việt Nam lựa chọn kết nối bằng cảm xúc thông qua chuỗi sự kiện trải nghiệm phong cách sống. Không gian nghệ thuật nước hoa cao cấp tại Hà Nội và TPHCM đã trở thành những sự kiện tạo hứng thú với các khách hàng của AIA và các đối tác.

Một số khoảnh khắc trải nghiệm tại sự kiện nước hoa cao cấp "Seal of Eternity" tại VPBank Flagship Lounge

Chương trình âm nhạc "Spring Quintessence" vào dịp Nguyên Đán 2026 sắp tới sẽ là một hoạt động tiếp nối sự ra mắt của hành trình "Khảm tinh hoa, vững di sản"; với mong muốn mang đến một không gian cảm xúc giao mùa tinh tế cùng dàn nhạc Musique de Salon được dẫn dắt bởi nhạc sĩ Đức Trí.

Đêm nhạc sẽ là hành trình của cảm xúc chân thực bằng những ca khúc vẫn vẹn nguyên giá trị tinh thần qua nhiều thế hệ, như cách mà AIA sẽ đồng hành trong kế hoạch tài chính của khách hàng AIA Elite.

Poster đêm nhạc "Spring Quintessence" vào dịp Nguyên Đán 2026

Bằng việc kết hợp giữa tài chính, sức khỏe và phong cách sống, AIA Việt Nam mở ra cách tiếp cận mới cho người Việt hiện đại. Mỗi giá trị, mỗi trải nghiệm AIA Việt Nam mang lại cho khách hàng như một mảnh ghép, góp phần hoàn thiện bức tranh cuộc sống và hành trình của mỗi khách hàng. Với AIA Việt Nam, bảo hiểm không chỉ là phòng ngừa rủi ro, mà là bảo chứng cho một cuộc sống an toàn, tinh tế và đầy cảm hứng.

Khám phá ngay đặc quyền cao cấp AIA Elite và thông tin về chương trình tại https://www.aia.com.vn/vi/elite/gioi-thieu.html