Giám đốc tài chính OCB xin thôi nhiệm

30-12-2025 - 16:17 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa thực hiện công bố thông tin về việc đã nhận đơn xin thôi nhiệm của ông Nguyễn Đức Hiếu, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính, theo nguyện vọng cá nhân.

Được biết, ông Nguyễn Đức Hiếu tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Texas A&M với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng lớn tại Việt Nam. Ông đang giữ vai trò Giám đốc Khối Thị trường Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính tại OCB.

Tính đến 30/9/2025 tổng thu thuần của OCB đạt 2.931 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Thu thuần từ lãi tăng mạnh đến 17,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.424 tỷ đồng nhờ vào việc tăng trưởng quy mô tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Đối với hoạt động thu thuần ngoài lãi tiếp tục có sự cải thiện, đạt 507 tỷ đồng, tăng 123,1% so với quý 3 năm 2024. Kết quả này đến từ việc ngân hàng tiến hành tái cơ cấu lại danh mục kinh doanh theo hướng đa dạng nguồn thu và tích cực triển khai các giải pháp xử lý cũng như quản trị nợ.

Lợi nhuận trước thuế của OCB quý III/2025 ghi nhận mức 1.538 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận đạt 3.431 tỷ đồng, tăng 34,4% so với 9 tháng năm 2024.

Ngân hàng cũng vừa phát hành Báo cáo Phát triển bền vững độc lập 2024, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp. Theo báo cáo, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng trong năm 2024 tăng gần 30% so với năm 2023, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công trình xanh và nông nghiệp bền vững

Hiện OCB đang tập trung đẩy mạnh và tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025.


Lan Anh

