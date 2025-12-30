Standard Chartered và câu chuyện đầu tư dài hạn cho cộng đồng qua giải Marathon

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ về động lực đồng hành lâu dài cùng giải chạy.

Đằng sau lời hứa "Here for good"

- Điều gì đã khiến Standard Chartered lựa chọn đồng hành lâu dài cùng Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội, thay vì tài trợ một sự kiện thể thao ngắn hạn?

Bà Trịnh Như Quỳnh:Với Standard Chartered, phát triển bền vững là một phần trong cách chúng tôi vận hành ngân hàng suốt nhiều thập kỷ, chứ không phải một xu hướng mang tính thời điểm. Khi đặt vấn đề trách nhiệm xã hội, chúng tôi luôn tìm kiếm những nền tảng có khả năng tạo ra tác động dài hạn, thực chất và gắn chặt với cộng đồng nơi ngân hàng hiện diện.

Marathon đáp ứng được điều đó. Đây là một hoạt động mang tính đại chúng, dễ tiếp cận và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi đồng hành cùng Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội, chúng tôi cùng Ban tổ chức xây dựng một nền tảng thúc đẩy lối sống lành mạnh, tăng cường kết nối xã hội và lồng ghép các giá trị phát triển bền vững một cách tự nhiên.

Việt Nam là thị trường mà Standard Chartered đã gắn bó hơn 120 năm. Việc lựa chọn đồng hành lâu dài với giải marathon phản ánh cam kết của ngân hàng trong việc đóng góp cho xã hội Việt Nam thông qua các sáng kiến tạo tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng, môi trường sống và sự gắn kết xã hội. Đây cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa lời hứa thương hiệu "Here for good", khi ngành ngân hàng không còn chỉ tập trung vào tăng trưởng tài chính mà ngày càng được kỳ vọng tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Các vận động viên tham gia Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội năm 2025.

- Sau hai mùa tổ chức, đâu là giá trị cụ thể nhất mà ngân hàng nhìn thấy từ Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đối với cộng đồng và với chính Standard Chartered?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là sự thay đổi trong cách cộng đồng tiếp cận thể thao và các giá trị xã hội. Giải chạy không chỉ là câu chuyện chinh phục cự ly, mà dần trở thành một hành trình sẻ chia.

Sau hai mùa giải, nhiều câu chuyện tích cực đã được hình thành: các gia đình cùng nhau tham gia chạy bộ, trẻ em xây dựng thói quen vận động từ sớm, những người lần đầu tham gia marathon để vượt qua giới hạn bản thân, hay các vận động viên gắn việc chạy với mục tiêu thiện nguyện. Những giá trị này khó có thể đo lường chỉ bằng chỉ số truyền thông.

Với Standard Chartered, giải marathon giúp ngân hàng kết nối sâu hơn với xã hội Việt Nam trong vai trò một thành viên tích cực của cộng đồng. Thương hiệu được nhìn nhận thông qua những hành động bền bỉ, nhất quán theo thời gian, thay vì những thông điệp ngắn hạn.

Khi marathon trở thành nền tảng CSR - ESG

- Giải chạy được gắn với nhiều sáng kiến như "Giải chạy không khói thuốc", Fun Fit Fest, Trao giày cũ – Nhận yêu thương hay mô hình sự kiện xanh. Vì sao Standard Chartered chọn marathon làm nền tảng cho các hoạt động CSR – ESG?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Chúng tôi tin rằng thể thao là một ngôn ngữ chung, dễ chạm tới cảm xúc và tạo ra sự thay đổi hành vi bền vững hơn so với những thông điệp mang tính kêu gọi đơn thuần.

Marathon cho phép ngân hàng tích hợp các trụ cột ESG một cách tự nhiên. Với chiến dịch "Giải chạy không khói thuốc", thông điệp về sức khỏe cộng đồng được truyền tải trực tiếp trên đường chạy thông qua các vận động viên, tình nguyện viên và hệ thống truyền thông tại các đô thị lớn. Đây là cách tiếp cận gần gũi, có khả năng lan tỏa rộng.

Thông qua Fun Fit Fest, khái niệm "chạy" được mở rộng ra khỏi ngày thi đấu, biến việc vận động thường ngày thành hành động gây quỹ cho cộng đồng người khuyết tật. Mỗi kilomet, mỗi hoạt động tập luyện đều được quy đổi thành sự sẻ chia cụ thể.

Chúng tôi mong muốn CSR trở thành một phần cốt lõi của trải nghiệm giải chạy, nơi người tham gia vừa rèn luyện sức khỏe, vừa đóng góp cho xã hội một cách tự nhiên và chủ động.

Mùa giải 2025 thu hút hơn 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia.

PV: Mùa giải 2025 ghi nhận hơn 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia. Bà nhìn nhận vai trò của giải marathon này như thế nào trong việc kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Marathon là một ngôn ngữ toàn cầu. Khi các vận động viên quốc tế đến Hà Nội, họ không chỉ tham gia một giải chạy mà còn trải nghiệm văn hóa, con người và nhịp sống của Việt Nam.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội được thiết kế như một cầu nối giữa thể thao, du lịch và văn hóa, với cung đường chạy qua nhiều di sản và không gian đặc trưng của Thủ đô. Điều này góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam thông qua trải nghiệm cá nhân của từng vận động viên.

Ở chiều ngược lại, giải chạy tạo cơ hội để vận động viên Việt Nam cọ xát với tiêu chuẩn tổ chức quốc tế, từ công tác an ninh, y tế, pacer cho đến trải nghiệm tổng thể. Đây là cách thể thao phong trào Việt Nam từng bước hòa nhịp với xu hướng toàn cầu.

Nhìn về dài hạn, Standard Chartered kỳ vọng điều gì cho Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội trong 5–10 năm tới?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Chúng tôi không đặt mục tiêu giải chạy phải trở thành lớn nhất về quy mô trong thời gian ngắn. Điều ngân hàng hướng tới là xây dựng một mô hình phát triển bền vững tiêu biểu, nơi thể thao, văn hóa và trách nhiệm xã hội cùng song hành.

Trong 5–10 năm tới, chúng tôi mong giải marathon này được nhắc đến như một sự kiện có chiều sâu, mỗi mùa giải đều để lại những giá trị cụ thể cho cộng đồng, từ sức khỏe, môi trường đến sự gắn kết xã hội.

Quan trọng hơn, giải chạy cần trở thành một phần trong đời sống của cộng đồng yêu vận động tại Việt Nam. Khi nhắc đến Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội, mọi người không chỉ nghĩ đến thành tích, mà còn nghĩ đến tinh thần sẻ chia, hòa nhập và phát triển bền vững. Đó cũng là cách Standard Chartered thực hiện lời hứa "Here for good" – đồng hành lâu dài và tạo ra giá trị tích cực cho xã hội Việt Nam.

- Cảm ơn những chia sẻ của bà!