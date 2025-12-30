Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của hệ thống ngân hàng

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp Tết Dương lịch năm 2026 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật, ngày 4/1/2026. Để đảm bảo số ngày làm việc theo quy định, ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sẽ được hoán đổi sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Nhiều ngân hàng cũng đã điều chỉnh lịch nghỉ Tết theo như quy định đối với công chức, viên chức. Thông tin lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 chính thức của các ngân hàng chi tiết dưới đây:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam (Agribank): Agribank thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2026 vào ngày 1/1/2026 và ngày 2/1/2026.

Ngân hàng sẽ làm việc trở lại vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Các Chi nhánh/phòng giao dịch của BIDV sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ trong 2 ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) và 2/1/2026 (Thứ Sáu).

Ngân hàng sẽ hoạt động trở lại vào ngày 5/1/2026, thực hiện làm bù vào ngày 10/1/2026.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): VietinBank thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 vào 4 ngày, từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ Nhật) và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai), làm bù lễ vào Thứ Bảy ngày 10/1/2026.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB): MB sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 201/2026 (Thứ Sáu).

Ngân hàng sẽ làm việc trở lại bình thường vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai).

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 từ ngày 1/1/2026 đến ngày 2/1/2026 và làm việc trở lại vào thứ Hai, ngày 5/1/2026. Thời gian làm việc bù: Thứ Bảy, ngày 10/1/2026.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB): VIB sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 3/1/2026 (Thứ Bảy).

Ngân hàng sẽ làm việc bình thường trở lại vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai).

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): ACB thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết sáng ngày 3/1/2026 (Thứ Bảy).

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK): Ngân hàng thông báo lịch nghỉ Lễ Tết Dương lịch từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 4/1/2026. Ngày làm việc trở lại vào ngày 5/1/2026; cả ngày 10/1/2026 sẽ làm việc bù.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB): OCB sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ Nhật).Ngân hàng sẽ hoạt động bình thường vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai).

Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank): Ngân hàng sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 2/1/2026 (Thứ Sáu).

Shinhan Bank sẽ làm việc trở lại vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai). Ngày thứ 10/1/2026, ngân hàng hoạt động bình thường hoán đổi cho Thứ Sáu ngày 1/1/2026.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank): TPBank nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) và sẽ hoạt động trở lại vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai).

Ngân hàng TMCP Lộc Việt (LPBank): LPBank thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2024 từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ Nhật, ngày 4/1/2026. Thời gian giao dịch trở lại vào thứ Hai, ngày 5/1/2026. Thời gian làm việc bù vào thứ Bảy, ngày 10/1/2026.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Sacombank nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 2/1/2026 (Thứ Sáu), thực hiện làm bù vào Thứ Bảy ngày 10/1/2026.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank): VietABank sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ Nhật) và giao dịch trở lại vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai), giao dịch bù sau lễ vào thứ Bảy ngày 10/1/2026.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK): Theo quy định của Nhà nước, BAC A BANK thông báo các điểm giao dịch của ngân hàng nghỉ giao dịch Tết dương lịch 2026 từ thứ Năm (ngày 1/1/2026) đến hết Chủ Nhật (ngày 4/1/2026), thời gian làm bù thứ Bảy, ngày 10/1/2026.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo thời gian nghỉ giao dịch từ ngày 1/1/2026 và thời gian giao dịch trở lại vào 5/1/2026.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank): Ngân hàng sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày, từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ Nhật) và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai).

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank): Eximbank thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày, từ ngày 1/1/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ Nhật).

Ngân hàng sẽ giao dịch trở lại vào ngày 5/1/2026 (Thứ Hai). Thứ Bảy (ngày 10/1/2026), ngân hàng giao dịch bình thường do hoán đổi ngày làm việc với Thứ Sáu ngày 2/1/2026.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank): Chi nhánh và phòng giao dịch của HDBank sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết thứ Sáu, ngày 2/1/2026; hoạt động trở lại bình thường vào thứ Hai ngày 5/1/2026 và làm việc bù cả ngày thứ Bảy, ngày 10/1/2026.

Ngân hàng Woori (Woori Bank): Woori Bank sẽ nghỉ 2 ngày 1/1/2026 (Thứ 5) và ngày 2/1/2026 (Thứ 6). Hoạt động bình thường từ 5/1/2026 (Thứ 2). Ngày làm bù: 10/1/2026 (Thứ 7).

Trong suốt thời gian nghỉ lễ, các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, ATM, POS của hệ thống ngân hàng vẫn hoạt động bình thường. Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản, thanh toán hóa đơn hoặc nạp tiền điện thoại qua các kênh này. Tuy nhiên, với giao dịch liên ngân hàng, đôi khi có thể mất thêm thời gian xử lý so với ngày làm việc thông thường.

Lưu ý, trước kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2026, nhu cầu giao dịch tại ngân hàng thường tăng cao, đặc biệt là các dịch vụ rút tiền, chuyển khoản và thanh toán. Để tránh gián đoạn và chậm trễ, khách hàng nên lưu ý một số điểm sau:

Thực hiện giao dịch sớm: Nên hoàn tất các giao dịch quan trọng trước ngày nghỉ ít nhất 1-2 ngày để tránh tình trạng quá tải hoặc chậm xử lý.

Ưu tiên kênh online: Các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking và ATM vẫn hoạt động trong dịp lễ, giúp thanh toán nhanh chóng mà không cần đến trực tiếp ngân hàng.

Dự phòng tiền mặt: Chuẩn bị một khoản tiền mặt cần thiết cho chi tiêu trong dịp lễ vì máy ATM có thể hết tiền do nhu cầu rút cao.

Kiểm tra lịch nghỉ cụ thể của ngân hàng: Mỗi ngân hàng có thể có thông báo nghỉ lễ riêng, hãy theo dõi trên website hoặc fanpage chính thức.

Sau kỳ nghỉ: Những ngày đầu đi làm lại, lượng khách giao dịch tại quầy thường rất đông. Khách hàng nên sắp xếp thời gian hợp lý, hoặc ưu tiên giao dịch online để tiết kiệm thời gian.

Việc chủ động chuẩn bị trước và nắm rõ lịch hoạt động sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.