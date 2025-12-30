Điểm sáng kinh tế Việt Nam trong bức tranh toàn cầu năm 2026

Triển vọng đầy hứa hẹn này được củng cố bởi việc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công cộng và sự phát triển năng động của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Bên cạnh đó, các chính sách tài khóa linh hoạt - điển hình là việc gia hạn giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026 - sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu tiêu dùng nội địa. Về phương diện tiền tệ, kiểm soát tốt lạm phát tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì mức lãi suất phù hợp, hỗ trợ tối ưu cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì ở mức rất cao khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký 10 tháng đầu năm 2025 đạt 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng này được củng cố bởi chiến lược hạ tầng quy mô lớn của Chính phủ với 50 dự án giao thông trọng điểm, các tuyến đường sắt đô thị mới và dự án đường sắt kết nối Hải Phòng – Lào Cai trị giá 8 tỷ USD.

Theo ông Dương Đức Hùng, Tổng Giám đốc HLB, nhận định: "Việt Nam đang khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược với nội lực kinh tế vững vàng cùng chính sách thúc đẩy tăng trưởng nhất quán. Đây là nền tảng vững vàng giúp củng cố niềm tin và gia tăng sức mua của người tiêu dùng, tạo đà bứt phá bền vững cho toàn nền kinh tế quốc gia. Chúng tôi nhìn thấy thị trường đang mở ra những cơ hội lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, y tế và dịch vụ hậu cần. Sự ổn định từ chính sách tài khóa và tiền tệ chính là bệ phóng vững chắc cho các khoản đầu tư chiến lược dài hạn. Kế thừa di sản 120 năm và vị thế ngân hàng xuất sắc dành cho SME từ Ngân hàng mẹ Hong Leong Berhad, HLB cam kết mang đến các giải pháp tài chính lấy khách hàng làm trọng tâm, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp nắm bắt và khai thác hiệu quả tối đa mọi cơ hội trong năm mới".

HLB cũng khẳng định hộ kinh doanh là động lực trọng yếu khi đóng góp 45% GDP và 51% việc làm cả nước. Phân khúc này sở hữu tiềm năng bứt phá lớn từ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu – dự kiến đạt 70% dân số vào năm 2030. Mọi yếu tố từ thị trường như chính sách thuế quan, biến đổi khí hậu hay áp lực tài chính đều được dự báo trong tầm kiểm soát. Việc Ngân hàng Nhà nước tập trung định hướng nguồn vốn vào nông nghiệp và SME là nền tảng để đảm bảo chất lượng tài sản và duy trì sự ổn định bền vững.

Nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi từ thuế khoán sang tự kê khai, HLB đã thiết lập hợp tác chiến lược với Sổ Bán Hàng. Sự kết hợp này mang đến một giải pháp quản lý tài chính toàn diện ngay trên nền tảng Sổ Bán Hàng, giúp chủ hộ kinh doanh mở tài khoản HLB nhanh chóng, tự động hóa ghi chép kế toán và phát hành hóa đơn điện tử chuẩn thuế – qua đó hỗ trợ số hóa hoạt động tài chính, đảm bảo sự tinh gọn trong vận hành kinh doanh và tuân thủ pháp lý.

