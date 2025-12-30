Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiệm vàng nộp thuế giá trị gia tăng như thế nào?

30-12-2025 - 19:09 PM | Tài chính - ngân hàng

Điều mà các tiệm vàng cần chú ý là thuế giá trị gia tăng được tính trên chênh lệch giá mua - bán.

Ngày 30-12, tại hội thảo "Quản trị rủi ro và cập nhật chính sách thuế mới cho doanh nghiệp ngành kim hoàn" do Hội Mỹ nghệ kim hoàn – Đá quý TPHCM tổ chức, một số chủ tiệm vàng thắc mắc sau khi bán ra 1 chỉ vàng với giá 14 triệu đồng, chủ tiệm luôn lo ngại giá vàng biến động mạnh, có thể dẫn đến rủi ro nên phải mua lại 1 chỉ vàng với giá 13,8 triệu đồng, tính ra lãi được 200.000 đồng sau khi bán ra rồi mua lại 1 chỉ vàng. Vậy chủ tiệm vàng phải nộp thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, bà Ngô Thanh Hạnh, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TPHCM, cho biết do các sản phẩm vàng là loại hàng hóa đặc thù nên luật thuế giá trị gia tăng không tính trên giá trị giao dịch mà chỉ tính trên phần chênh lệch giá mua và giá bán.

Ví dụ, chủ tiệm vàng mua của người dân 1 chỉ vàng với giá 10 triệu đồng, sau đó bán ra 12 triệu đồng. Như vậy, chênh lệch giá là 2 triệu đồng và chủ tiệm nộp thuế 10% cho số tiền này.

Tương tự, nếu khách hàng đổi một sản phẩm vàng giá trị 8 triệu đồng để lấy một sản phẩm khác với giá 10 triệu đồng (tạm gọi là đổi vàng), tức là khách hàng đã trả thêm cho tiệm vàng 2 triệu đồng và chủ tiệm nộp thuế giá trị gia tăng trên 2 triệu đồng này.

Nhiều tiệm vàng cũng băn khoăn về việc chứng minh nguồn gốc khi mua sản phẩm của các doanh nghiệp nhưng không có hóa đơn.

Về vấn đề này, các diễn giả chuyên về thuế khuyến nghị chủ tiệm nên yêu cầu bên bán cung cấp hóa đơn. Còn trường hợp bên bán không có hóa đơn thì cần lập bảng kê hàng hóa, trong đó ngoài thông tin của sản phẩm còn có thông tin cá nhân, chữ ký của người bán để chứng minh nguồn gốc sản phẩm khi các cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo Thy Thơ

Người Lao Động

