Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

Tối 11-11, thị trường tiền số lao dốc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) giảm hơn 1,5%, còn 104.600 USD.

Các đồng tiền khác cũng giảm giá. Trong đó, Ethereum (ETH) xuống 3.548 USD, XRP còn 2,4 USD, BNB 981 USD và Solana (SOL) về 163 USD.

Chuyên gia tiền số Ted Pillows nhận xét giá Bitcoin đang chịu áp lực, nhưng có thể bật tăng trở lại nếu các điều kiện thị trường thuận lợi. Ông cũng lưu ý ngưỡng hỗ trợ quanh 104.000 USD là điểm đáng theo dõi, với khả năng bật tăng nếu dòng tiền quay lại.

Theo nhà giao dịch Daan Crypto Trades, đợt giảm giá này phản ánh khó khăn chung của thị trường tiền số, khi nhiều nhà đầu tư tạm thời rút tiền ra.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 104.600 USD Nguồn: OKX

Trong khi đó, chuyên gia tiền số Michael van de Poppe nhận định đây là diễn biến bình thường, nhưng nếu Bitcoin không giữ được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, giá có thể kiểm tra lại vùng 100.000 USD, thậm chí xuống 90.000–93.000 USD trước khi tìm đáy ổn định.

Về dài hạn, công ty giao dịch QCP Capital nhấn mạnh để Bitcoin tăng giá bền vững, thị trường cần điều kiện kinh tế thuận lợi cùng dòng tiền từ các quỹ ETF và nhu cầu từ nhà đầu tư dài hạn.

QCP Capital cảnh báo nhiều nhà đầu tư nắm giữ lâu dài vẫn đang bán ra, khiến thị trường vẫn có xu hướng đi ngang trong trung hạn.

Theo các chuyên gia, Bitcoin và thị trường tiền số hiện trong giai đoạn nhạy cảm. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá và tâm lý thị trường, vì trong vài ngày tới, giá Bitcoin có thể dao động quanh 104.000–107.000 USD, khả năng giảm xuống dưới 100.000 USD nếu áp lực bán tăng.