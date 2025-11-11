Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

11-11-2025 - 23:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

Giá Bitcoin được dự báo có thể giảm xuống quanh 100.000 USD, thậm chí còn rớt về 90.000–93.000 USD trước khi ổn định trở lại.

Tối 11-11, thị trường tiền số lao dốc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) giảm hơn 1,5%, còn 104.600 USD.

Các đồng tiền khác cũng giảm giá. Trong đó, Ethereum (ETH) xuống 3.548 USD, XRP còn 2,4 USD, BNB 981 USD và Solana (SOL) về 163 USD.

Chuyên gia tiền số Ted Pillows nhận xét giá Bitcoin đang chịu áp lực, nhưng có thể bật tăng trở lại nếu các điều kiện thị trường thuận lợi. Ông cũng lưu ý ngưỡng hỗ trợ quanh 104.000 USD là điểm đáng theo dõi, với khả năng bật tăng nếu dòng tiền quay lại.

Theo nhà giao dịch Daan Crypto Trades, đợt giảm giá này phản ánh khó khăn chung của thị trường tiền số, khi nhiều nhà đầu tư tạm thời rút tiền ra.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 104.600 USD Nguồn: OKX

Trong khi đó, chuyên gia tiền số Michael van de Poppe nhận định đây là diễn biến bình thường, nhưng nếu Bitcoin không giữ được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, giá có thể kiểm tra lại vùng 100.000 USD, thậm chí xuống 90.000–93.000 USD trước khi tìm đáy ổn định.

Về dài hạn, công ty giao dịch QCP Capital nhấn mạnh để Bitcoin tăng giá bền vững, thị trường cần điều kiện kinh tế thuận lợi cùng dòng tiền từ các quỹ ETF và nhu cầu từ nhà đầu tư dài hạn.

QCP Capital cảnh báo nhiều nhà đầu tư nắm giữ lâu dài vẫn đang bán ra, khiến thị trường vẫn có xu hướng đi ngang trong trung hạn.

Theo các chuyên gia, Bitcoin và thị trường tiền số hiện trong giai đoạn nhạy cảm. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá và tâm lý thị trường, vì trong vài ngày tới, giá Bitcoin có thể dao động quanh 104.000–107.000 USD, khả năng giảm xuống dưới 100.000 USD nếu áp lực bán tăng.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng

Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng Nổi bật

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm Nổi bật

Vì sao giá vàng bật tăng trở lại?

Vì sao giá vàng bật tăng trở lại?

18:14 , 11/11/2025
CIMB nâng hạn mức vay trên ứng dụng DNSE

CIMB nâng hạn mức vay trên ứng dụng DNSE

17:30 , 11/11/2025
Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm của Mcredit ở mức B+, triển vọng “Ổn định”

Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm của Mcredit ở mức B+, triển vọng “Ổn định”

17:30 , 11/11/2025
Cuối ngày 11/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tăng tới 2 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 11/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tăng tới 2 triệu đồng/lượng

17:11 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên