Vì sao giá vàng bật tăng trở lại?

Ghi nhận lúc 18h06, giá vàng giao ngay tăng 0,66% so với mức đóng cửa hôm qua lên 4.141 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã tăng 2,85% và đạt mức cao nhất hơn 2 tuần trong phiên giao dịch 10/11.

Kể từ mức đáy gần nhất ghi nhận vào phiên 4/11, giá vàng đã tăng hơn 5% và chỉ còn kém 5% so với mức đỉnh lịch sử xác lập vào ngày 20/10.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng tăng trung bình khoảng 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch hôm nay.

Cuối ngày 11/11, tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đang niêm yết ở mức 149,3 – 152,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148,5 – 151,5 triệu đồng/lượng; Công ty SJC giữ giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147,3 – 149,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, PNJ, DOJI và SJC đồng loạt giữ giá ở mốc 150 – 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,5 – 152 triệu đồng/lượng.

Vàng đang thu hút sự chú ý vì "sự tập trung trở lại vào các mối lo ngại về tình hình tài chính của Chính phủ Mỹ, khi việc mở cửa lại chính phủ sẽ cho phép chi tiêu mới được tài trợ thông qua việc vay thêm", Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết.

Hôm thứ Hai, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một biện pháp thỏa hiệp nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, vốn đã trì hoãn việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng.

Sau đó, dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông muốn thông qua sớm nhất là vào thứ Tư.

Theo thỏa thuận tạm thời, ngân sách liên bang sẽ được duy trì đến ngày 30-1-2026. Điều này đồng nghĩa chính phủ vẫn sẽ phải vay thêm khoảng 1,8 nghìn tỉ USD mỗi năm, đẩy tổng nợ quốc gia vượt mốc 38 nghìn tỉ USD.

"Việc mở cửa trở lại sẽ khôi phục luồng dữ liệu và khơi lại kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng quan trọng hơn là nó sẽ chuyển sự tập trung của thị trường trở lại triển vọng tài chính đang xấu đi của Hoa Kỳ". Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong một lưu ý.

Trong hơn một tháng qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và thị trường tài chính đã trở nên mù mờ về hoạt động kinh tế do chính phủ không công bố các số liệu việc làm và lạm phát quan trọng.

Quá trình hoạch định chính sách của Fed vì lẽ đó cũng trở nên khó khăn hơn gấp bội khi bức tranh thị trường lao động và lạm phát ngày càng trở nên khó đoán. Trong khi lạm phát đi lên và ngày càng lùi xa mức mục tiêu 2%, thị trường việc làm lại có dấu hiệu suy yếu.

Các quan chức buộc phải phụ thuộc vào một số dữ liệu tư nhân - vốn có độ chính xác thấp hơn - để đưa ra quyết định lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Tại đó, Fed đã nhất trí hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) xuống phạm vi 3,75 - 4%.

Hiện nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn chia rẽ về lộ trình chính sách tiền tệ, gây khó khăn cho nỗ lực của Chủ tịch Jerome Powell nhằm điều hướng các quan điểm khác nhau sau hai lần cắt giảm lãi suất vào đầu năm nay.

Thống đốc Fed Stephen Miran hôm thứ Hai cho rằng mức cắt giảm 50 điểm cơ bản có thể phù hợp vào tháng 12.

Các nhà giao dịch đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới là 64%.