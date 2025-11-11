Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng

11-11-2025 - 16:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến rộng rãi Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng. Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 38/2012/TT-NHNN.

Theo Dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ nâng trạng thái vàng cuối ngày của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng; xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu lên mức 5% so với vốn tự có của TCTD đó để bao gồm khối lượng vàng miếng được sản xuất, doanh số xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và doanh số nhập khẩu, mua, bán vàng nguyên liệu.

Cụ thể, trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 5% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng; xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Trạng thái vàng không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng chỉ được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng của tổ chức tín dụng là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của tổ chức tín dụng, được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Trước đó, Thông tư 38/2012/TT-NHNN quy định trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng.

Dự thảo Thông tư cũng quy định, trạng thái vàng bao gồm: khối lượng vàng miếng sản xuất; doanh số mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay, bao gồm cả các cam kết mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay ngoại bảng; doanh số xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, bao gồm cả các cam kết xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu ngoại bảng.

Ngân hàng Nhà nước phân tích, hiện nay có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định tại Điều 11a Nghị định 24 (từ 50.000 tỷ đồng) gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank, ACB.

Giả định cả 8 ngân hàng này đều đáp ứng đủ các điều kiện và được NHNN cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Qua tính toán sơ bộ, sử dụng số liệu vốn tự có của 8 ngân hàng này tại ngày 30/9/2025, tỷ giá mua chuyển khoản Vietcombank ngày 06/11/2025 là 26.135 VND/USD và giá bán vàng quốc tế ngày 06/11/2025 ở mức 3.982 USD/Oz, 5% vốn tự có của cả 8 ngân hàng trên tương đương 2,56 tỷ USD và khoảng 20 tấn vàng.

Tuy nhiên, việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu còn phụ thuộc vào việc NHNN xét cấp hạn mức cho các NHTM.

Việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có đối với các NHTM được phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ cho phép các ngân hàng cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường khi phạm vi hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng được mở rộng và giá vàng thế giới hiện nay đang ở mức cao.

Từ đó, NHNN cho rằng có thể thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn hoạt động, ổn định của hệ thống ngân hàng do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với quy mô vốn tự có và năng lực tài chính của các NHTM đủ điều kiện tại Điều 11a Nghị định 24.


Lan Anh

