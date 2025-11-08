Tiết lộ yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được các thương hiệu giữ nguyên. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết 143,4 - 145,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji niêm yết 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Nhiều yếu tố sẽ tác động đến giá vàng trong thời gian tới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.001 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với sáng qua.

Tại cuộc họp báo mới đây, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc phụ trách Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) - cho rằng, vấn đề thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng.

Theo ông Shaokai Fan, các yếu tố tác động đến giá vàng mà nhà đầu tư cần quan tâm gồm:

Thứ nhất, chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Mỹ, với những động thái sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên quan đến việc cắt giảm lãi suất sẽ tác động tích cực tới vàng.

Thứ hai, tính độc lập của Fed. Đây là một trong những yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin vào đồng USD cũng như niềm tin vào các thể chế của Mỹ, từ đó tác động đến giá vàng trong thời gian tới.

Cũng theo chuyên gia WGC, thời gian qua xuất hiện sự thay đổi đáng kể khi vàng trở thành tài sản đầu tư cốt lõi chiến lược trong danh mục của nhiều nhà đầu tư tổ chức. Nếu xu hướng này tiếp diễn, sẽ là yếu tố hỗ trợ giá vàng trong tương lai.

Theo số liệu của WGC, lượng vàng nắm giữ của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) toàn cầu đã tăng thêm 222 tấn trong quý III, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái, với dòng vốn toàn cầu đạt 26 tỷ USD, đưa tổng lượng vàng nắm giữ trên toàn cầu gần đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Không chỉ các quỹ tăng mua, tổng lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương trong quý III đạt 220 tấn, tăng 28% so với quý II và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước mặc dù giá vàng tăng kỷ lục.

Từ đầu năm đến nay, lượng vàng mua ròng đạt tổng cộng 634 tấn, thấp hơn so với các mức kỷ lục được ghi nhận trong ba năm qua, tuy vậy con số này vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.103 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD tăng nhẹ lên quanh mức 26.083 - 26.356 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận ở mức 27.770 - 27.840 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng vẫn chênh lệch lớn.