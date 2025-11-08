Điều gì sẽ xảy ra với giá vàng trong thời gian tới?

"Bên mua đã xây dựng được một vùng hỗ trợ khá vững cho giá vàng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần một chất xúc tác cơ bản mới để kích hoạt đà tăng rõ rệt, điều hiện tại vẫn chưa xảy ra,” ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại Kitco.com, nhận định.

Mức 4.000 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng tâm lý quan trọng, khi giá vàng giao ngay kết thúc tuần ở 4.001,76 USD/ounce, giảm chưa đến 1 USD so với tuần trước.

Dù thị trường đang “dậm chân tại chỗ”, nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Ông Aaron Hill, Giám đốc phân tích thị trường tại FP Markets, cho biết: “Giai đoạn đi ngang quanh vùng 4.000 USD/ounce hiện nay là một nhịp nghỉ điển hình trong xu hướng tăng mang tính cấu trúc. Giá vàng đang dao động trong vùng 3.950 - 4.060 USD, sau khi đã tăng hơn 48% từ đầu năm đến nay nhờ dòng vốn trú ẩn và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Tôi nghiêng về kịch bản giá có thể đạt 4.200 USD vào cuối năm, trừ khi giá thủng mốc 3.950 USD, khi đó có thể lùi về 3.900 USD hoặc thấp hơn.”

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, cho rằng giữa bối cảnh bất ổn và biến động địa chính trị, giá vàng hiện “như tung đồng xu”. Dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm tích cực: “Vàng hoàn toàn có thể tăng trở lại, nhưng điều đó không có nghĩa là chắc chắn sẽ xảy ra. Thị trường hiện bị chi phối quá nhiều bởi các yếu tố khó đoán định, đặc biệt là các phát ngôn và động thái chính trị.”

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa suốt 38 ngày, dài nhất trong lịch sử khiến việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế quan trọng làm giảm đi các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho giá vàng. Ông Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, cho rằng sự bất ổn chính trị tại Washington có thể giúp vàng giữ giá.

Trong bối cảnh thiếu dữ liệu kinh tế, nhiều chuyên gia phân tích đang dựa vào tín hiệu kỹ thuật để xác định xu hướng tiếp theo. Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, nhận định: “Nếu giá bứt phá qua ngưỡng 4.030 USD, đà tăng có thể được củng cố, với các mốc 4.080 và 4.130 USD là những vùng cản đáng chú ý. Ngược lại, nếu giá suy yếu dưới mốc tâm lý 4.000 USD, vùng hỗ trợ có thể lùi về 3.960 - 3.925 USD.”

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia tại Forex.com, cho rằng thị trường vàng đang “giằng co” giữa hai chiều. “Mốc 3.930 USD là vùng hỗ trợ quan trọng – nếu bị phá vỡ sẽ mang ý nghĩa tiêu cực về mặt kỹ thuật. Ngược lại, vàng cần vượt 4.045 USD để kích hoạt lực mua kỹ thuật,” ông nói. “Đồng USD yếu đi và tâm lý tiêu dùng suy giảm tại Mỹ có thể hỗ trợ vàng, nhưng vấn đề là vàng gần đây lại biến động cùng chiều với thị trường chứng khoán, điều khiến nhu cầu trú ẩn mới chưa thể hình thành.”

Theo khảo sát của Kitco News, trong số 21 chuyên gia Phố Wall tham gia, 59% giữ quan điểm trung lập, 32% dự báo tăng, và 9% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 221 nhà đầu tư nhỏ lẻ cho thấy 55,7% kỳ vọng giá vàng tăng, 17,6% dự báo giảm, và 26,7% giữ quan điểm trung lập.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết vàng cần thêm thời gian tích lũy nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn khả quan: “Các yếu tố hỗ trợ trong ba năm qua vẫn còn nguyên, trong khi khả năng xuất hiện thêm bất ổn nếu Tòa án Tối cao Mỹ xem xét lại chính sách thuế quan của ông Trump cũng có thể tạo biến động mới.”

Ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích tại FxPro, là một trong số ít ý kiến bi quan. Ông cho rằng: “Xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Dù giá ổn định quanh 4.000 USD trong 10 ngày qua, mỗi lần phe bán cố đẩy giá xuống dưới 3.900 USD đều gặp lực mua mạnh”.

(Theo Kitco News)﻿