Sáng 7/11: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng

Hiện giá vàng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng.



Giá vàng nhẫn tăng khoảng 200 nghìn đồng/lượng và có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Tại Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng. Công ty SJC áp dụng giá vàng nhẫn trơn ở mức 143,4-145,9 triệu đồng/lượng. Trong khi DOJI niêm yết 144,5-147,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng SJC, giá vang nhẫn đã tăng 0,7-1 triệu đồng/lượng trong ngày 6/11.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.000 USD/ounce. Cả vàng và bạc thể hiện mức độ ổn định đáng chú ý trong phiên giao dịch vừa qua, gần như đi ngang dù đồng USD suy yếu mạnh — một diễn biến vốn thường sẽ đẩy giá kim loại quý tăng do mối quan hệ nghịch đảo giữa chúng.

Nguyên nhân khiến đồng bạc xanh suy yếu bắt nguồn từ báo cáo việc làm ADP công bố hôm qua, cho thấy có 153.074 trường hợp bị sa thải trong tháng 10 — mức cao nhất theo tháng kể từ năm 2003. Dữ liệu lao động đáng lo ngại này làm dấy lên mối lo về sự bất ổn kinh tế, đồng thời thay đổi đáng kể kỳ vọng của thị trường về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 12 đã tăng từ 62% hôm qua lên 70% hôm nay, phản ánh niềm tin ngày càng lớn rằng ngân hàng trung ương sẽ buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm ứng phó với tình trạng việc làm suy yếu.

Sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất này đã đẩy chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm rõ rệt xuống dưới ngưỡng tâm lý 100 điểm, giảm 0,46% còn 99,70. Trong điều kiện thị trường thông thường, mức giảm mạnh của USD như vậy thường sẽ hỗ trợ đáng kể cho các hàng hóa định giá bằng đô la, đặc biệt là kim loại quý. Tuy nhiên, giá vàng và bạc hầu như không phản ứng với động lực tích cực này, cho thấy các yếu tố thị trường khác đang tạm thời triệt tiêu tác động quen thuộc của tỷ giá.



