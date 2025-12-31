VIB Super Cash – Giải pháp tài chính linh hoạt cho mọi tình huống chi tiêu

Khi hạn mức tín dụng trở thành nguồn vốn linh hoạt

Anh Hoàng Minh, 45 tuổi, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội, vẫn nhớ rõ tình huống tháng 11 vừa qua. Anh cần thanh toán gấp học phí du học của con tại Mỹ nhưng lại chưa có dòng tiền nhàn rỗi vì đang cần vốn để đầu tư kinh doanh cuối năm. "Trước đây tôi phải bỏ lỡ cơ hội kinh doanh để thanh toán học phí cho con, nhưng lần này khác – tôi chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng Max by VIB để đăng ký khoản vay tiền mặt, trong 5 phút tiền đã về tài khoản và chuyển khoản thanh toán ngay khoản học phí này," anh chia sẻ.

Câu chuyện của anh Minh minh họa cho một bước đột phá trong tư duy vay tiêu dùng hiện đại mà VIB Super Cash là giải pháp tiên phong tại Việt Nam cho phép luân chuyển hạn mức tín dụng giữa thẻ tín dụng và vay tiêu dùng, mang đến quyền chủ động tuyệt đối cho người dùng.

Đột phá về mô hình: Một hạn mức, hai cách dùng

Khác với các sản phẩm vay truyền thống nơi thẻ tín dụng và khoản vay tiền mặt hoạt động độc lập, Super Cash được thiết kế với mô hình hoàn toàn mới: một hạn mức tín dụng chung tối đa 1 tỷ đồng, có thể luân chuyển linh hoạt giữa thẻ tín dụng và khoản vay tiền mặt tùy theo nhu cầu sử dụng.

Giả sử bạn được cấp hạn mức SuperCash là 1 tỷ đồng, trong đó hạn mức thẻ tín dụng là 200 triệu đồng và 800 triệu là hạn mức vay tiêu dùng. Bạn có toàn quyền quyết định sử dụng toàn bộ hạn mức này dưới dạng khoản vay tiền mặt hay chuyển một phần sang hạn mức thẻ tín dụng để chi tiêu.

Khi cần tiền mặt đột xuất, người dùng chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng Max by VIB để chuyển một phần hạn mức tín dụng thành khoản vay, tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản trong vòng 5 phút. Khi cần tăng hạn mức thẻ để đi du lịch, đóng học phí hay chi tiêu các khoản lớn, người dùng có thể chủ động chuyển ngược hạn mức từ khoản vay sang thẻ tín dụng để thanh toán.

Với thủ tục tinh giản, hoàn toàn online trên ứng dụng Max, Super Cash mang đến trải nghiệm chủ động, minh bạch và linh hoạt. Không cần giấy tờ phức tạp, không mất phí chuyển đổi hay phí tất toán trước hạn. Lãi suất chỉ từ 4.250 đồng/10 triệu vay/ngày (tương đương 15,5 – 22,5%/năm), kỳ hạn linh hoạt từ 1 ngày đến 5 năm, SuperCash không phải là một khoản vay thông thường, mà là nguồn vốn dự phòng thông minh do chính người dùng quản lý.

Từ khoản vay sang công cụ quản trị tài chính cá nhân

Anh Nam (39 tuổi, nhân viên văn phòng) thường chi tiêu lớn vào cuối năm cho du lịch gia đình và học phí cho con. "Nếu làm thủ tục để tăng hạn mức thẻ tín dụng thì khá bất tiện", anh nhận xét.

Với Super Cash, anh Nam chuyển một phần hạn mức từ khoản vay tiền mặt sang thẻ tín dụng, phục vụ chi tiêu trong ngắn hạn, sau đó linh hoạt điều chỉnh lại khi không còn nhu cầu. "Cảm giác như mình đang tự điều phối hạn mức của chính mình, chứ không phải đi vay thêm", anh chia sẻ.

Bên cạnh Super Cash và thẻ tín dụng thì nay với thẻ thanh toán VIB, người dùng có thể chủ động chuyển tất cả các giao dịch từ thẻ thông qua nguồn tiền từ tài khoản thanh toán của mình thành các khoản trả góp đến 5 năm với lãi suất ưu đãi từ 0%. Việc đăng ký chuyển đổi trả góp hoàn toàn online thông qua ứng dụng Max, chỉ trong vòng 3 phút người dùng có thể nhận tiền vào tài khoản thanh toán để tiếp tục sử dụng cho các mục đích khác.

Trong hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa của VIB, Super Cash, thẻ tín dụng và thẻ thanh toán VIB không chỉ giải quyết nhu cầu tiền mặt hay chi tiêu tức thời, mà còn giúp người dùng chủ động kiểm soát hạn mức tín dụng cá nhân, tối ưu dòng tiền theo nhu cầu thực tế, đồng thời giảm áp lực tài chính ngắn hạn mà vẫn đảm bảo minh bạch.

Ở góc độ thị trường, Super Cash phản ánh một xu hướng rõ nét khi tín dụng cá nhân đang dịch chuyển từ "xin – duyệt – giải ngân" sang "chủ động sở hữu và sử dụng".

Tải Max app để trải nghiệm Super Cash ngay hôm nay.




