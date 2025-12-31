Giá vàng ngày 31/12: Nối lại đà tăng, khép lại năm tăng mạnh nhất kể từ 1979

Đầu ngày 31/12, giá vàng trong nước chưa có sự điều chỉnh đáng kể so với kết phiên trước đó. Trước đó, giá vàng SJC, vàng nhẫn đã đồng loạt giảm mạnh tới 4 triệu đồng/lượng vào đầu phiên ngày 30/12, sau đó tăng nhẹ từ 300 - 800 nghìn đồng/lượng vào cuối phiên.

Đối với vàng miếng, hiện SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI hiện cùng niêm yết giá mức 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch tại mức 152,8 - 154,2 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý mua vào bán ra tại mức 151,7 - 154,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, PNJ, DOJI cùng niêm yết tại mức 150 - 153 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải hiện ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC đang giao dịch tại ngưỡng 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá các kim loại quý bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi lao dốc mạnh ở phiên trước đó, khi thị trường quay lại tập trung vào các rủi ro địa chính trị và kinh tế. Diễn biến này đã giúp giá vàng nối lại đà tăng, khép lại năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Ghi nhận gần nhất, giá vàng giao ngay đang giao động quanh ngưỡng 4.335,60 USD/ounce, thấp hơn giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm là 15,2 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong phiên thứ Hai, giá vàng ghi nhận mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ ngày 21/10, khi hoạt động chốt lời kéo giá rời khỏi đỉnh lịch sử 4.549,71 USD/ounce thiết lập vào cuối tuần trước.

"Thị trường đã phần nào ổn định trở lại và xu hướng chung vẫn nghiêng về phía tích cực," ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.

Vàng – vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn – đã tăng tới 66% trong năm 2025, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự hội tụ của nhiều yếu tố, gồm chính sách tiền tệ nới lỏng, các điểm nóng địa chính trị, hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng.

Biên bản cuộc họp kéo dài hai ngày gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, quyết định cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 chỉ được đưa ra sau nhiều tranh luận thận trọng về các rủi ro đang hiện hữu đối với nền kinh tế Mỹ. Cuộc họp tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 27–28/1, trong bối cảnh giới đầu tư hiện nghiêng về kịch bản lãi suất được giữ nguyên.

"Theo quan sát của chúng tôi, thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, trong khi các chỉ số đo lường rủi ro địa chính trị nói chung vẫn ở mức cao, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá vàng," ông Grant nói thêm.

Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả, trong khi phía Ukraine bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây là thông tin vô căn cứ.