Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 2021 - 2025 là nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn nhưng cũng ghi đậm nhiều dấu ấn, cảm xúc đối diện với những khó khăn chưa từng có

Sáng 31/12, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, vì vậy, đây là hội nghị rất quan trọng của ngành Ngân hàng để đánh giá khái quát, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025.

“Một nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn, thách thức nhưng cũng là nhiệm kỳ ghi đậm nhiều dấu ấn, nỗ lực, cảm xúc đối diện với những khó khăn chưa từng có. Qua đây, toàn Ngành rút ra nhiều bài học và phương hướng cho nhiệm kỳ tới, trước hết là năm 2026”, Thống đốc nhấn mạnh.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

Theo Thống đốc, trong thời gian qua, ngành Ngân hàng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự giám sát của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao đối với ngành Ngân hàng.

Trên sự chỉ đạo sâu sắc đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, cùng sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm cao của các đơn vị từ trung ương tới NHNN chi nhánh khu vực, toàn ngành Ngân hàng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Dù khó khăn, thách thức nhưng chính sách tiền tệ đã được điều hành linh hoạt, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao trên 8%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp trên 3%, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định dù rất nhiều áp lực.

Đồng thời, ngành Ngân hàng cũng đã và đang tích cực triển khai đề án tái cơ cấu các TCTD. NHNN là một trong những bộ ngành đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển nhiều tiện ích phục vụ doanh nghiệp, người dân.

NHNN cũng là một trong những bộ, ngành đi đầu hoàn thành sớm việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, với cách làm khoa học, đưa mô hình tổ chức mới và hệ thống công nghệ vào vận hành thông suốt, hiệu quả ngay từ đầu tháng 3/2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thống đốc vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, với yêu cầu cao hơn, đòi hỏi ngành Ngân hàng phải tích cực đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị điều hành, thích ứng nhanh với bối cảnh mới.

Tiếp theo chương trình, Hội nghị sẽ theo dõi phim phóng sự Ngành Ngân hàng - Dấu ấn của một nhiệm kỳ bản lĩnh và bứt phá và lắng nghe tham luận của các đơn vị. Thống đốc đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp, trọng tâm vào điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, ngoại hối; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cung ứng dịch vụ ngân hàng; công tác giám sát, cơ cấu lại TCTD, xử lý nợ xấu; triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW,...