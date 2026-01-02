Thành viên Hội đồng Quản trị TPBank xin từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của bà Nguyễn Thị Mai Sương vì lý do cá nhân.

Theo thông tin ngân hàng cung cấp, bà Sương có trình độ học vấn thạc sĩ kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi gia nhập TPBank, bà từng giữ vị trí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, một vị trí quản lý then chốt trong hệ thống tài chính – ngân hàng. Đến tháng 4/2023, bà được bầu làm thành viên HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023–2028.

Hiện HĐQT TPBank gồm 5 thành viên. Trong đó, ông Đỗ Minh Phú giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, hai Phó Chủ tịch là ông Lê Quang Tiến và ông Shuzo Shikata. Bà Nguyễn Thị Mai Sương là Thành viên HĐQT, cùng với Thành viên độc lập là bà Võ Bích Hà.