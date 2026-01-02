Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành viên Hội đồng Quản trị TPBank xin từ nhiệm

02-01-2026 - 22:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Thành viên Hội đồng Quản trị TPBank xin từ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Mai Sương xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị TPBank nhiệm kỳ 2023–2028 vì lý do cá nhân.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của bà Nguyễn Thị Mai Sương vì lý do cá nhân.

Theo thông tin ngân hàng cung cấp, bà Sương có trình độ học vấn thạc sĩ kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi gia nhập TPBank, bà từng giữ vị trí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, một vị trí quản lý then chốt trong hệ thống tài chính – ngân hàng. Đến tháng 4/2023, bà được bầu làm thành viên HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023–2028.

Hiện HĐQT TPBank gồm 5 thành viên. Trong đó, ông Đỗ Minh Phú giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, hai Phó Chủ tịch là ông Lê Quang Tiến và ông Shuzo Shikata. Bà Nguyễn Thị Mai Sương là Thành viên HĐQT, cùng với Thành viên độc lập là bà Võ Bích Hà.

Lợi nhuận Techcombank, HDBank, VPBank, TPBank được dự báo tăng mạnh trong quý IV

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng hôm nay (ngày 2/1): Giảm 1 triệu đồng mỗi lượng mua vào

Giá vàng hôm nay (ngày 2/1): Giảm 1 triệu đồng mỗi lượng mua vào Nổi bật

Vietcombank, Agribank, BIDV,... đồng loạt sửa quy định sử dụng thẻ ngân hàng

Vietcombank, Agribank, BIDV,... đồng loạt sửa quy định sử dụng thẻ ngân hàng Nổi bật

Đầu tháng 1/2026, ngân hàng nào trả lãi tiết kiệm trên 8%/năm, không cần số tiền lớn

Đầu tháng 1/2026, ngân hàng nào trả lãi tiết kiệm trên 8%/năm, không cần số tiền lớn

19:38 , 02/01/2026
Những yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá USD năm 2026

Những yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá USD năm 2026

16:14 , 02/01/2026
Dịp Tết Dương lịch, gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất cao nhất?

Dịp Tết Dương lịch, gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất cao nhất?

12:49 , 02/01/2026
Kịch bản cho VN-Index năm 2026: Những cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi?

Kịch bản cho VN-Index năm 2026: Những cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi?

11:53 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên