Chủ tịch Agribank đề nghị Chính phủ quan tâm tăng vốn cho các ngân hàng Big4

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank - ông Tô Huy Vũ đề nghị Chính phủ quan tâm tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó có Agribank, nhằm nâng cao năng lực cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Agribank cũng đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu (dân cư, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội…) nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và phòng, chống gian lận.

Đồng thời, đề nghị tiếp tục hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong xử lý nợ xấu, thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật, góp phần khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

Ngoài ra, để hạn chế rủi ro trong đầu tư nông nghiệp, Chủ tịch Agribank đề nghị có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ phát triển bảo hiểm nông nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank Tô Huy Vũ

Thông tin tại Hội nghị, Chủ tịch Agribank cho biết ngay từ đầu năm 2025, Agribank đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát rủi ro, đồng thời triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, hoạt động của Agribank trong năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm dự kiến đạt khoảng 14,8%, hoàn thành 100% kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao; nguồn vốn thị trường I tăng trưởng tích cực, bảo đảm cân đối vốn; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,2%; thu hồi nợ sau xử lý rủi ro đạt khoảng 16.000 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm.

Bám sát định hướng chính sách của Chính phủ, Agribank đã tích cực đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và địa phương trong công tác an sinh xã hội với mức đóng góp bình quân trên 700 tỷ đồng/năm. Đồng thời, ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay.

Đến ngày 25/12, Agribank đã hỗ trợ cơ cấu nợ cho hơn 36.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, với dư nợ bị ảnh hưởng gần 40.000 tỷ đồng; đồng thời giảm lãi suất cho gần 30.000 khách hàng với dư nợ được điều chỉnh lãi suất hơn 17.000 tỷ đồng. Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hiện chiếm khoảng 29% tổng dư nợ nông nghiệp - nông thôn của toàn hệ thống.

Hiện Agribank đang phục vụ khoảng 2,7 triệu khách hàng vay vốn, trong đó trên 90% là khách hàng cá nhân khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, Agribank tiên phong triển khai các chương trình tín dụng chính sách trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước như: chương trình cho vay nhà ở xã hội; chương trình tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản với quy mô giải ngân trên 20.000 tỷ đồng cho hơn 10.000 lượt khách hàng; chương trình cho vay 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngân hàng cũng triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn, tổng quy mô các gói lên tới 685.000 tỷ đồng, với mặt bằng lãi suất thấp hơn từ 1-2% so với thông thường; trong đó có gói 60.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số; 28.000 tỷ đồng cho tín dụng xanh, nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, Agribank tăng cường cung ứng vốn cho các dự án hạ tầng, năng lượng và các lĩnh vực gắn với đầu tư công.

Bước sang năm 2026, để góp phần hỗ trợ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trên 10%, Agribank xác định tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn. Nguồn vốn tín dụng sẽ tiếp tục tập trung vào nông nghiệp, nông thôn, sản xuất - kinh doanh, kinh tế xanh, các động lực tăng trưởng và các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Song song với đó, Agribank sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm tín dụng trên kênh ngân hàng điện tử; thúc đẩy tín dụng phục vụ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ; tiếp tục tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay; tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại mạng lưới để nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường quản trị rủi ro, sớm áp dụng các hệ thống cảnh báo sớm và giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng.