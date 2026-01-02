Kịch bản cho VN-Index năm 2026: Những cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi?

Cụ thể, NHNN dự kiến thắt chặt chính sách tiền tệ ở mức vừa phải (trần lãi suất tiền gửi tăng 50 điểm cơ bản; lãi suất tái cấp vốn tăng 75 điểm cơ bản) và tỷ giá USD/VND được kỳ vọng ổn định. Những yếu tố này có thể giúp hạn chế rủi ro xảy ra cú sốc vĩ mô và tạo điều kiện để khối ngoại đảo chiều xu hướng bán ròng kéo dài 3 năm qua.

Bên cạnh đó, các chuyên viên phân tích dự phóng tăng trưởng tín dụng sẽ duy trì mạnh mẽ trong khi chất lượng tài sản cải thiện, đây sẽ là yếu tố then chốt cho chu kỳ tăng của cổ phiếu trong năm sau.

Theo nhóm phân tích VPBankS, đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng mang tính nền tảng, củng cố triển vọng ngành. Giải ngân đầu tư công năm 2026 được dự báo đạt 37 tỷ USD (+15,5% svck ), song hành với tăng trưởng ổn định của đầu tư tư nhân, qua đó hỗ trợ triển vọng đầu tư các ngành xây dựng hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp và các ngành theo chu kỳ, trong khi lạm phát được kiểm soát ~3,5%, thấp hơn trần mục tiêu của NHNN.

Báo cáo của VPBankS cũng đánh giá về tác động của vàng và Bitcoin tới triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong hai năm gần đây, VN-Index có dấu hiệu chịu tác động từ đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng vào giữa tháng 10/2025, trong khi mức độ ảnh hưởng từ đợt bán tháo Bitcoin vào tháng 11/2025 tương đối hạn chế.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam ít bị chi phối bởi biến động của Bitcoin được xem là một tín hiệu tích cực cho triển vọng năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh Bitcoin từng trải qua các chu kỳ điều chỉnh sâu kéo dài khoảng một năm trong quá khứ.

Thống kê lịch sử cho thấy VN-Index có xu hướng vượt trội so với S&P 500 trong những giai đoạn DXY suy yếu. Trong bối cảnh quan điểm đồng thuận về đồng USD năm 2026 sẽ suy yếu, điều này mang lại triển vọng tương đối tích cực cho VN-Index trong năm 2026.

Các doanh nghiệp tiềm năng trong năm 2026

Trên cơ sở đó, bộ phận phân tích của VPBankS đã xây dựng danh mục 13 doanh nghiệp tiêu biểu cho năm 2026, tập trung vào những doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính vững và khả năng hưởng lợi rõ nét từ chu kỳ mới.

Tại nhóm Ngân hàng, các cổ phiếu tiềm năng được gọi tên là VPB, TCB VÀ MBB. Các doanh nghiệp được lựa chọn đều sở hữu ít nhất một trong hai yếu tố: (i) bộ đệm vốn chủ sở hữu ở mức cao hoặc (ii) được hưởng cơ chế ưu đãi nhờ tham gia quá trình chuyển giao bắt buộc ngân hàng 0 đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2026, nhiều CTCK cũng gọi tên những cổ phiếu ngân hàng còn dư địa lớn, tiềm năng tăng trưởng cao. SSI gọi tên cổ phiếu HDB, trên cơ cở đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của HDBank năm 2025, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong kết quả kinh doanh cũng như triển vọng tích cực cho các năm tới. Theo SSI, dư địa tăng giá của cổ phiếu HDB vẫn còn lớn. SSI cũng nhấn mạnh khả năng cổ phiếu HDB có thể được thị trường định giá lại khi các dự án chiến lược và động lực tăng trưởng mới được triển khai rõ nét hơn.

Trong khi đó, MBS Research đánh giá HDB thuộc nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao và hiệu quả sinh lời nổi bật trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. MBS dự báo tăng trưởng tín dụng của HDBank năm 2025 đạt khoảng 32%, hoàn thành kế hoạch đề ra, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 29,2% so với năm trước. Theo MBS, HDBank được hưởng lợi từ hạn mức tín dụng cao, quy mô tài sản mở rộng, cùng khả năng duy trì ROE và ROA ở mức vượt trội so với mặt bằng chung toàn ngành.

MBS cũng lưu ý rằng, dù giá cổ phiếu HDB đã tăng khoảng 19–20% trong năm 2025, mức tăng này vẫn chưa phản ánh đầy đủ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự phóng, cho thấy cổ phiếu còn dư địa tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Đối với nhóm Bất động sản Dân cư , các chủ đầu tư có nền tảng tài chính vững mạnh, lịch sử triển khai tốt và uy tín thương hiệu cao như VHM và KDH được ưu tiên. KDH được hỗ trợ bởi quỹ đất tại khu vực nội thành TP.HCM và mô hình bán hàng sau xây dựng; trong khi VHM nổi bật nhờ chiến lược tích lũy quỹ đất sớm, năng lực pháp lý mạnh, các dự án chủ lực và dòng tiền bền vững. Nhóm BĐS Khu công nghiệp cũng xuất hiện 3 cái tên đầy triển vọng là IDC, SIP và KBC.

Ngoài ra, Đầu tư công là một trong số các động lực tăng trưởng, do đó HPG được kỳ vọng hưởng lợi và có kết quả tích cực.

2 đại diện của nhóm Chứng khoán là SSI và TCX nhờ nền tảng cơ bản cải thiện rõ nét, đặc biệt đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và phát hành sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp ngoài ngành ngân hàng.

Theo dự báo của VPBankS, MWG và DGW được khuyến nghị trong nhóm Tiêu dùng với các luận điểm như doanh số bán lẻ danh nghĩa dự báo tăng 11% so với năm 2026, cao hơn 1,5 điểm % so với năm 2025. Nhóm phân tích khuyến nghị MWG nhờ vị thế dẫn đầu trong mảng ICT và sự bứt phá về lợi nhuận của Bách Hóa Xanh, đồng thời lựa chọn DGW nhờ danh mục kinh doanh đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao. Trong khi đó, ở nhóm tiêu dùng, SSI cho rằng MSN và MWG có mức định giá hấp dẫn.



