Vietcombank, Agribank, BIDV,... đồng loạt sửa quy định sử dụng thẻ ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa qua đã ký ban hành Thông tư số 45/2025/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Thông tư mới gồm 16 Điều, trong đó chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát hành và sử dụng thẻ.

Quy định đối với thẻ phát hành cho khách hàng tổ chức: Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng khách hàng là tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của tổ chức đó; Cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ được gọi là chủ thẻ phụ.

Đáng chú ý, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung theo hướng thiết bị chấp nhận thẻ có thể được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch, điểm đại lý thanh toán của tổ chức thanh toán thẻ để cung ứng tiền mặt cho chủ thẻ.

Về trình tự, thủ tục phát hành thẻ, Thông tư bổ sung yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân, người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức, trong đó bổ sung thêm một số trường hợp loại trừ đối với khách hàng tổ chức; và bổ sung việc kiểm tra, đảm bảo thông tin về số điện thoại của chủ thẻ (đối với khách hàng cá nhân), người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức) là chính chủ đối với trường hợp khách hàng đăng ký giao dịch trên phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.

Liên quan tới quy định cụ thể về hạn mức giao dịch đối với thẻ tín dụng, đối với thẻ tín dụng thì tổng hạn mức rút tiền mặt đối với chủ thẻ tính theo BIN của thẻ tín dụng tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong 1 tháng.

Ngoài ra, về đối tượng sử dụng thẻ đối với người nước ngoài, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung theo hướng không yêu cầu khách hàng cá nhân là người nước ngoài “có thời hạn cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng (360 ngày) trở lên kể từ thời điểm đề nghị phát hành thẻ”; mà quy định thời hạn sử dụng thẻ không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

Ngoài những nội dung trên, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số quy định về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng, các trường hợp thực hiện giao dịch thẻ mà không yêu cầu đối chiếu sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân và người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức.

Thông tư sẽ có hiệu từ ngày 5/1/2026.



