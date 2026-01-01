Ngày 1/1: Giá vàng thế giới giảm kỷ lục, vàng trong nước giảm tới 2 triệu đồng/lượng

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (1/1) đã giảm tới gần 2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu trong hôm qua đã đồng loạt giảm giá vàng miếng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào – 152,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu trong phiên hôm qua. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở chiều bán ra). Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới giảm mạnh và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng ba tuần trong phiên giao dịch thứ Tư, giá bạc cũng lao dốc sâu. Cả hai kim loại quý đang trải qua những phiên biến động giá trong ngày cực lớn – yếu tố có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho cả phe mua lẫn phe bán là các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, trong bối cảnh giá liên tục đảo chiều mạnh.



Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay đang giao động quanh ngưỡng 4.137,60 USD/ounce, chênh khoảng 20 triệu đồng/lượng so với trong nước.

Theo các chuyên gia, thứ Sáu tuần này (ngày 2/1), có thể là phiên giao dịch quan trọng nhất từ trước đến nay đối với chu kỳ tăng trưởng đã bước vào giai đoạn "chín muồi" của thị trường vàng và bạc. Việc giá hai kim loại này đóng cửa vào cuối tuần – gần vùng đỉnh hay vùng đáy trong tuần – nhiều khả năng sẽ định hình xu hướng giao dịch và quỹ đạo giá trong những tuần tới.

Sau khi tăng vọt trong phiên thứ Ba, ngay sau cú lao dốc mạnh vào thứ Hai, thị trường vàng và bạc hôm nay lại quay đầu giảm sâu. Mức biến động giá trong ngày quá lớn của kim loại quý được xem là tín hiệu bất lợi cho xu hướng ngắn hạn.

Tập đoàn CME cho biết sẽ tiếp tục nâng mức ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý, đánh dấu lần điều chỉnh thứ hai chỉ trong vòng một tuần.

Ở khía cạnh kinh tế địa chính trị, Nga và Ukraine tiếp tục tấn công các cảng biển của nhau tại khu vực Biển Đen, gây thiệt hại đáng kể cho hạ tầng năng lượng và logistics.. Trong khi đó, đồng USD đang hướng tới năm giảm giá mạnh nhất trong 8 năm do kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Ở châu Á, Chủ tịch Tập Cận Bình tỏ ra lạc quan khi kinh tế Trung Quốc được kỳ vọng tăng khoảng 5% trong năm 2025, với hoạt động sản xuất bắt đầu phục hồi trở lại.