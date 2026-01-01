Chính thức từ hôm nay, Agribank, Vietcombank, BIDV, VPBank, MB… dừng giao dịch rút và chuyển tiền với nhóm khách hàng này

Theo thông báo từ các ngân hàng, quy định này chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1/1/2026) và được áp dụng đồng loạt trên toàn hệ thống, bao gồm giao dịch tại quầy, ATM, Internet Banking, Mobile Banking và các phương tiện thanh toán điện tử khác.

Để tránh việc tài khoản bị tạm dừng các chức năng thanh toán và rút tiền, khách hàng bắt buộc phải đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật giấy tờ tùy thân sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc thẻ Căn cước mới, đồng thời hoàn tất đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Đây không phải quy định riêng lẻ của từng ngân hàng, mà là yêu cầu bắt buộc nhằm tuân thủ Thông tư 17 và Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.

Theo quy định mới, mọi giao dịch rút tiền và thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện khi hệ thống ngân hàng đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) của người giao dịch với dữ liệu gốc được lưu trữ trong thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Trong khi đó, hộ chiếu – kể cả loại mới – hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật đang được áp dụng. Do vậy, công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu để đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ không đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục giao dịch kể từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh việc dừng rút và chuyển tiền, Thông tư 18 cũng quy định chặt chẽ hơn trong quy trình mở thẻ ngân hàng mới. Theo đó, các tổ chức phát hành thẻ chỉ chấp nhận CCCD, thẻ Căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 để nhận biết khách hàng.

Điều này đồng nghĩa với việc hộ chiếu – loại giấy tờ từng được chấp nhận theo quy định cũ năm 2018 – chính thức không còn được sử dụng trong các thủ tục xác thực tài khoản ngân hàng nội địa đối với công dân Việt Nam.

Trước khi quy định có hiệu lực, trong tháng 12/2025, hàng loạt ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, VPBank, SHB, Nam A Bank, NCB, KienlongBank…đã liên tiếp phát đi thông báo khuyến nghị khách hàng chủ động cập nhật giấy tờ tùy thân và sinh trắc học để tránh gián đoạn giao dịch.