Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính thức từ hôm nay, Agribank, Vietcombank, BIDV, VPBank, MB… dừng giao dịch rút và chuyển tiền với nhóm khách hàng này

01-01-2026 - 07:52 AM | Tài chính - ngân hàng

Từ hôm nay, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt áp dụng quy định mới: tạm dừng rút tiền, chuyển tiền và thanh toán đối với các tài khoản của công dân Việt Nam vẫn đăng ký bằng hộ chiếu, nhằm tuân thủ yêu cầu xác thực danh tính theo quy định mới.

Theo thông báo từ các ngân hàng, quy định này chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1/1/2026) và được áp dụng đồng loạt trên toàn hệ thống, bao gồm giao dịch tại quầy, ATM, Internet Banking, Mobile Banking và các phương tiện thanh toán điện tử khác.

Để tránh việc tài khoản bị tạm dừng các chức năng thanh toán và rút tiền, khách hàng bắt buộc phải đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật giấy tờ tùy thân sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc thẻ Căn cước mới, đồng thời hoàn tất đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Đây không phải quy định riêng lẻ của từng ngân hàng, mà là yêu cầu bắt buộc nhằm tuân thủ Thông tư 17 và Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.

Theo quy định mới, mọi giao dịch rút tiền và thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện khi hệ thống ngân hàng đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) của người giao dịch với dữ liệu gốc được lưu trữ trong thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Trong khi đó, hộ chiếu – kể cả loại mới – hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật đang được áp dụng. Do vậy, công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu để đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ không đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục giao dịch kể từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh việc dừng rút và chuyển tiền, Thông tư 18 cũng quy định chặt chẽ hơn trong quy trình mở thẻ ngân hàng mới. Theo đó, các tổ chức phát hành thẻ chỉ chấp nhận CCCD, thẻ Căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 để nhận biết khách hàng.

Điều này đồng nghĩa với việc hộ chiếu – loại giấy tờ từng được chấp nhận theo quy định cũ năm 2018 – chính thức không còn được sử dụng trong các thủ tục xác thực tài khoản ngân hàng nội địa đối với công dân Việt Nam.

Trước khi quy định có hiệu lực, trong tháng 12/2025, hàng loạt ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, VPBank, SHB, Nam A Bank, NCB, KienlongBank…đã liên tiếp phát đi thông báo khuyến nghị khách hàng chủ động cập nhật giấy tờ tùy thân và sinh trắc học để tránh gián đoạn giao dịch.

 Công an liên tiếp phát cảnh báo: Người gửi tiết kiệm lãi cao, người thường xuyên chuyển khoản qua mã QR 

Mai Anh (TH)

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 2021 - 2025 là nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn nhưng cũng ghi đậm nhiều dấu ấn, cảm xúc đối diện với những khó khăn chưa từng có

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 2021 - 2025 là nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn nhưng cũng ghi đậm nhiều dấu ấn, cảm xúc đối diện với những khó khăn chưa từng có Nổi bật

Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau Nổi bật

Giá vàng SJC giảm rất mạnh, thông báo bất ngờ từ một doanh nghiệp

Giá vàng SJC giảm rất mạnh, thông báo bất ngờ từ một doanh nghiệp

22:33 , 31/12/2025
Từ chuyển khoản bằng số điện thoại đến bước ngoặt của Fintech Việt

Từ chuyển khoản bằng số điện thoại đến bước ngoặt của Fintech Việt

22:30 , 31/12/2025
Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

19:30 , 31/12/2025
Cuối ngày 31/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng

Cuối ngày 31/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng

17:17 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên