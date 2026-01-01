BIC: Khẳng định vị thế bảo hiểm Việt Nam trên bản đồ khu vực

Song song với đó, sự đồng hành của đối tác chiến lược Fairfax, tập đoàn bảo hiểm toàn cầu tới từ Canada, đã tiếp thêm nguồn lực mạnh mẽ, giúp BIC nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu rộng và khẳng định khát vọng vươn xa trên bản đồ khu vực.

Dấu ấn tại Lào và Campuchia

Tại Lào, sự ra đời của Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào – Việt (LVI) năm 2008 đã mở đầu cho hành trình khu vực hóa của BIC. Từ những bước đi ban đầu đầy thử thách, LVI từng bước trưởng thành, trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu tại thị trường Lào. Với các sản phẩm bảo hiểm đa dạng như bảo hiểm xe cơ giới, cây công nghiệp… cùng việc đi trước đón đầu trong lĩnh vực năng lượng, LVI đã tham gia bảo hiểm cho hàng loạt dự án thủy điện và nhiệt điện trọng điểm, từ các công trình thủy điện lớn như Xepian Xenamnoy, Nam Ngiep 1, Xekaman, Nam Emoun cho tới nhà máy nhiệt điện Hongsa – công trình nhiệt điện lớn nhất của Lào… LVI đồng thời cũng là đối tác bảo hiểm tin cậy của ngành hàng không Lào. Công ty đã tham gia bảo hiểm cho đội tàu bay của các hãng hàng không lớn như Lao Airlines, Laoskyway và Langxane Airways, những đơn vị vận chuyển chủ lực kết nối Lào với khu vực và thế giới. Đặc biệt, LVI đang là doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong trong chuyển đổi số, triển khai bancassurance và bảo hiểm trực tuyến, mở rộng độ phủ toàn quốc với hơn 80.000 khách hàng tại Lào.

Nếu LVI là dấu ấn tiên phong tại "xứ sở Triệu Voi" thì Công ty Bảo hiểm Campuchia (CVI) lại thể hiện sự trưởng thành vượt bậc tại thị trường bảo hiểm Campuchia. Ra đời năm 2009, CVI đã nhanh chóng khẳng định vị thế, trở thành một trong năm công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Campuchia. Với chiến lược "bản địa hóa nhân sự bền vững", hơn 80% nhân viên của CVI là người Khmer, tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng và đối tác. CVI phát triển mạnh các sản phẩm bảo hiểm thương mại và cá nhân, đặc biệt là bảo hiểm hàng không, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Trong suốt quá trình phát triển, BIC luôn là điểm tựa chiến lược cho CVI, từ hỗ trợ nhân sự, công nghệ, tái bảo hiểm đến quản trị. Đặc biệt, từ tháng 7/2025, CVI chính thức trở thành công ty con của BIC, mở ra giai đoạn mới với tiềm lực mạnh mẽ hơn, khẳng định vai trò đồng hành chiến lược của BIC tại Campuchia.

CVI là một trong năm công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Campuchia

Từ Lào đến Campuchia, những bước đi của LVI và CVI đã tạo nên dấu ấn rõ nét cho hành trình khu vực hóa của BIC. Đó không chỉ là sự mở rộng địa bàn hoạt động, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn xa, hội nhập và khẳng định thương hiệu bảo hiểm Việt Nam trên bản đồ Đông Dương.

Đối tác chiến lược FairFax và cánh cửa hội nhập quốc tế

Nếu LVI và CVI là minh chứng cho bước đi khu vực hóa, thì hợp tác với Fairfax lại mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế cho BIC. Năm 2015, tập đoàn bảo hiểm quốc tế đến từ Canada chính thức trở thành cổ đông chiến lược của BIC. Sự hợp tác này đã mang đến cho BIC không chỉ nguồn lực tài chính, mà còn là những kinh nghiệm quản trị quốc tế và hệ thống quản trị hiện đại theo chuẩn mực toàn cầu.

Từ quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm, tái bảo hiểm cho tới đào tạo nhân sự, công nghệ thông tin… Fairfax đã đồng hành cùng BIC trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật cốt lõi. Nhờ đó, BIC nhanh chóng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng khả năng hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới.

Đặc biệt, năm 2018, chỉ ba năm sau khi Fairfax trở thành cổ đông chiến lược, BIC đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M. Best nâng hạng tín nhiệm từ B+ lên B++ và tiếp tục được duy trì cho đến nay. Đây là dấu mốc quan trọng, phản ánh rõ sự cải thiện về năng lực tài chính và quản trị, đồng thời nâng cao uy tín của BIC trên thị trường khu vực và quốc tế. Việc nâng hạng tín nhiệm đã mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với các nhà tái bảo hiểm hàng đầu, khẳng định vị thế của một thương hiệu bảo hiểm Việt Nam có khả năng cạnh tranh trên sân chơi toàn cầu.

Fairfax mang tới cho BIC những kinh nghiệm quản trị quốc tế và hệ thống quản trị hiện đại theo chuẩn mực toàn cầu

Với nền tảng hợp tác gắn bó và sự đồng điệu trong triết lý kinh doanh, Fairfax sẽ tiếp tục đồng hành cùng BIC trong việc định hướng chiến lược dài hạn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu. Sự gắn kết này đã trở thành nền tảng quan trọng, giúp BIC hội nhập sâu rộng, củng cố năng lực cạnh tranh và khẳng định khát vọng vươn xa trên bản đồ bảo hiểm khu vực.

Từ nền tảng vững chắc trong nước, dấu ấn khu vực tại Lào và Campuchia, đến cánh cửa hội nhập quốc tế cùng Fairfax, BIC đã và đang khẳng định vị thế của một thương hiệu bảo hiểm Việt Nam trên bản đồ khu vực. Hành trình ấy không chỉ phản ánh khát vọng vươn xa, mà còn mở ra triển vọng mới để BIC tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.