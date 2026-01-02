Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm 2026: Mở rộng chính sách tài khóa, hướng tới tăng trưởng hai con số

02-01-2026 - 06:45 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo nghị quyết điều hành năm 2026, trong đó xây dựng các kịch bản phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, gắn kèm nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương.

Bộ trưởng Tài chính: Mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, hướng tới tăng trưởng hai con số trong năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: VGP

Trao đổi với báo chí nhân dịp năm mới 2026, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu và triển khai quyết liệt những nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Theo đó, ngành tài chính ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn, quản lý nợ công và bội chi trong giới hạn phù hợp. Bộ đang trình Chính phủ dự thảo nghị quyết điều hành năm 2026, trong đó xây dựng các kịch bản phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, gắn kèm nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương.

Chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành chủ động, mở rộng hợp lý, củng cố vai trò ngân sách Trung ương nhưng vẫn phát huy tính chủ động của địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt với chính sách tiền tệ để vừa ổn định vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng cao, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ngành tài chính đặt mục tiêu nâng cao hiệu lực quản lý thu – chi, thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu, hướng đến tỷ lệ huy động ngân sách giai đoạn 2026–2030 khoảng 18% GDP. Trong năm 2026, phấn đấu thu tăng tối thiểu 10% so với 2025, tạo dư địa chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, thực hiện tiết kiệm ngay từ đầu năm với 10% chi thường xuyên và 5% chi đầu tư, dành nguồn lực cho hạ tầng giao thông và chính sách an sinh.

Tỷ trọng chi đầu tư phát triển phấn đấu lên khoảng 40% tổng chi, ưu tiên dự án trọng tâm, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, quản lý bội chi và nợ công phù hợp khả năng trả nợ, qua đó cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục hoàn thiện pháp luật tài chính – ngân sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, gắn với nâng cao hiệu quả giám sát. Kinh tế nhà nước được yêu cầu nâng cao vai trò chủ đạo trong các lĩnh vực then chốt, trong khi kinh tế tư nhân được tạo điều kiện trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thị trường vốn và thị trường chứng khoán tiếp tục được phát triển theo hướng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, tận dụng cơ hội từ tiến trình nâng hạng để thu hút vốn quốc tế, gắn với nâng cao quản trị doanh nghiệp và hoàn thiện hành lang pháp lý cho các xu hướng mới như tài sản số, chuyển đổi xanh.

"Ngành tài chính định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, có khả năng lan tỏa, kết nối chặt chẽ doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

