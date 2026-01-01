Ngân hàng NCB mở rộng năng lực tài trợ vốn sang lĩnh vực hàng không

Đồng hành toàn diện, kết nối hệ sinh thái thuộc lĩnh vực hàng không

Ngày đầu tiên của năm 2026, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã tiếp nhận tàu bay thứ 6 của hãng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là chiếc Airbus A321NX hoàn toàn mới của SPA, bổ sung vào đội tàu bay "trẻ" nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Tàu bay mới của SPA do Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tài trợ vốn, là tàu bay Airbus A321NX thứ 4 của hãng. Đây cũng là tàu bay đầu tiên mà NCB tham gia tài trợ vốn tại Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu của ngân hàng trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng không.

Tàu bay mới của SPA do Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tài trợ vốn

Được biết, trong năm 2026, NCB sẽ tiếp tục đồng hành toàn diện với SPA trong quá trình vận hành và phát triển tiếp theo. Với năng lực tài chính đã được củng cố và giải pháp sản phẩm, dịch vụ được nâng cấp đáp ứng tiêu chuẩn cao, NCB sẽ tiếp tục đồng hành với SPA trong việc tài trợ vốn trung và dài hạn, hoàn thiện và nâng cấp đội tàu bay. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ các chi phí vận hành thường xuyên của hãng như chi phí thuê tàu bay, chi phí nhân sự, mua nguyên vật liệu và các khoản chi khác cần thiết.

NCB cũng sẽ triển khai các giải pháp tài chính tổng thể phù hợp với kế hoạch phát triển đội bay và hoạt động khai thác của SPA trong năm mới. Qua đó, không chỉ tạo động lực quan trọng để hãng hàng không mới phát triển nhanh, mạnh và bền vững, mà còn góp phần vào sự phát triển của du lịch Việt Nam – là một trong những hướng đi mục tiêu của NCB trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ về bước đi mới này, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng Giám đốc NCB cho biết: "Chúng tôi mong muốn góp phần nâng tầm trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam thông qua những giải pháp thanh toán toàn diện, đáp ứng nhu cầu từ mỗi cá nhân cho tới các doanh nghiệp lớn. Với việc 'lấn sân' sang tài trợ lĩnh vực hàng không, NCB sẽ tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù của cả hệ sinh thái hàng không, hướng tới mang lại các chuỗi giá trị cho ngành và cho cộng đồng".

Đại diện ngân hàng cũng cho biết, NCB không chỉ tài trợ vốn cho các dự án đơn lẻ của SPA, mà dự kiến sẽ cung cấp giải pháp tài chính cho cả hệ sinh thái hàng không bao gồm các đơn vị trong lĩnh vực hàng không, các đối tác của hãng hàng không như các công ty cung ứng, dịch vụ khai thác, dịch vụ kỹ thuật hàng không, đại lý bán vé máy bay, du lịch nghỉ dưỡng,… Qua đó, cung cấp chuỗi giá trị hàng không, giúp kết nối và kiến tạo một hệ sinh thái phát triển tối ưu và bền vững trong lĩnh vực hàng không.

Nâng cao năng lực tài trợ, sẵn sàng đáp ứng vốn cho các tập đoàn lớn

Việc mở rộng tài trợ vốn sang lĩnh vực hàng không là bước đi tiếp theo thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và năng lực đáp ứng ngày càng cao của NCB trong thời gian qua. Đến nay, NCB đã trở thành ngân hàng đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp lớn ở đa dạng lĩnh vực. Ngân hàng triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 120 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ vốn cho 30 dự án lớn trên toàn quốc. NCB sở hữu hệ sinh thái đối tác rộng khắp, gồm 30 tổng thầu xây dựng quy mô lớn, nhiều đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng VNR500 và các công ty chứng khoán top đầu thị trường, phục vụ các khách hàng trong nhiều lĩnh vực như thương mại, sản xuất và công nghệ.

Với nền tảng và năng lực không ngừng được nâng cấp, NCB sẵn sàng đáp ứng vốn cho các dự án trọng điểm, quy mô lớn

Ngân hàng cũng tiên phong phát triển các gói giải pháp tài chính toàn diện, thiết kế chuyên biệt cho từng ngành nghề và mô hình hoạt động, bao gồm các nhóm như xây lắp – hạ tầng – bất động sản; chuỗi cung ứng; dịch vụ - du lịch - giải trí; các đơn vị thực hiện dự án ngân sách; cũng như các công ty chứng khoán và tài chính.

Năng lực tài chính của NCB liên tục được củng cố với 3 lần tăng vốn điều lệ trong 4 năm liên tiếp, đưa NCB từ nhóm ngân hàng có quy mô vốn nhỏ lên nhóm ngân hàng quy mô vốn lớn. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 24/12 vừa qua, NCB tiếp tục được thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 lên gần 29.280 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Với nền tảng và năng lực không ngừng được nâng cấp, NCB cho biết đã sẵn sàng đồng hành với các doanh nghiệp lớn và các dự án trọng điểm, quy mô lớn, đặc thù và phức tạp để bứt phá trong kỷ nguyên mới.



