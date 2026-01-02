Giá vàng hôm nay (ngày 2/1): Giảm 1 triệu đồng mỗi lượng mua vào

Sang ngày 2/1, giá vàng trong nước nhìn chung đi ngang so với ngày 1/1, không ghi nhận biến động lớn. Các thương hiệu SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên trước.

Đối với vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng cơ bản ổn định. SJC duy trì mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục niêm yết trong khoảng 152 – 155 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vàng nhẫn, đưa giá về 149 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra, ngang bằng với mức niêm yết của PNJ.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng thế giới đang giao ngay ở mức 4.343,80 USD/ounce, tăng 27,4 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.377 VND/USD), vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 100 triệu đồng/lượng.

Bước sang năm 2026, giá vàng dự báo ngắn hạn chịu sức ép giảm giá, nhưng tổng thể dự báo giá vàng trong năm 2026 vẫn còn tiếp tục tăng, do thị trường vẫn bị ảnh hưởng bởi địa chính trị, những thay đổi của trật tự tiền tệ.

Ở phía nguồn cung, dự báo giá vàng dài hạn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thực tế sản lượng khai thác toàn cầu năm 2024 ước khoảng 3.300 tấn, theo các tổng hợp của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), nhưng phần lớn tập trung vào một nhóm nhỏ quốc gia khai thác chủ chốt. Chỉ khoảng bảy quốc gia dẫn đầu đã nắm vai trò chi phối nguồn cung, khiến thị trường vàng ngày càng mang tính tập trung, làm giảm khả năng phản ứng nhanh của sản lượng trước biến động giá. Trái chiều với cung, nhu cầu vàng toàn cầu năm 2024 đã vượt 4.600 tấn, được thúc đẩy bởi mua ròng của ngân hàng trung ương, nhu cầu trang sức tại châu Á và nhu cầu công nghiệp, tạo ra mất cân đối mang tính nền tảng cho các kịch bản dự báo giá vàng trung và dài hạn.

Trong ngắn hạn, dự báo giá vàng chịu tác động mạnh từ các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, đặc biệt là thị trường lao động duy trì trạng thái ổn định theo các báo cáo kinh tế gần đây. Các tín hiệu này khiến kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bị điều chỉnh lùi lại, qua đó làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vì vậy vẫn dao động quanh vùng hỗ trợ 4.300 USD mỗi ounce, với các nhịp tăng giảm đan xen và xu hướng ngắn hạn chưa hình thành độ bền rõ ràng.

Ông Robert Gottlieb, cựu lãnh đạo mảng kim loại quý tại JPMorgan và HSBC, đánh giá rằng dự báo giá vàng cần đặt trong bối cảnh vàng đang được "định giá lại" trong danh mục tài sản toàn cầu. Kể từ khi đồng USD được sử dụng như công cụ trừng phạt tài chính trong các xung đột địa chính trị, nhiều ngân hàng trung ương đã gia tăng mua vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng tiền dự trữ truyền thống. Với nhóm người mua mang tính chính sách này, ổn định tài chính và an ninh tiền tệ có vai trò lớn hơn biến động giá ngắn hạn.

Tổng hợp các yếu tố hiện tại cho thấy dự báo giá vàng trong ngắn hạn còn đối mặt với biến động và các nhịp điều chỉnh do ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế và kỳ vọng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, các nền tảng dài hạn gồm nguồn cung hạn chế, nhu cầu tích lũy bền bỉ của ngân hàng trung ương và bối cảnh địa chính trị phức tạp tiếp tục tạo bệ đỡ quan trọng, củng cố vai trò của vàng như một tài sản chiến lược trong danh mục đầu tư toàn cầu.