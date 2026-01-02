Những yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá USD năm 2026

Trong báo cáo Triển vọng Việt Nam 2026, Chứng khoán MB (MBS) cho biết dù DXY duy trì vị thế yếu theo các đợt giảm lãi suất của Fed, cụ thể đã giảm 9,3% so với đầu năm, song áp lực tỷ giá trong nước năm 2025 vẫn rất lớn. Tính đến ngày 19/12/2025, VND mất giá khoảng 3,4% so với đầu năm, thuộc nhóm các đồng tiền có diễn biến yếu trong khu vực.

Theo MBS, điều này chủ yếu xuất phát từ các yếu tố nội tại như: Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD; Thặng dư thương mại thu hẹp hơn trong năm 2025; Nhu cầu ngoại tệ gia tăng khi Kho bạc có tới 14 đợt mua USD từ các ngân hàng kể từ đầu năm đến nay với tổng giá trị đạt 2,29 tỷ USD (vượt mức 2,08 tỷ USD được mua trong cả năm 2024); chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng khiến nhu cầu đầu cơ tăng.

Tính đến ngày 19/12/2025, VND mất giá khoảng 3,4% so với đầu năm, (Nguồn: MBS)

Về triển vọng năm 2026, nhóm phân tích dự báo tỷ giá sẽ tăng khoảng 2,5% - 3% trong năm 2026, áp lực tỷ giá vẫn khá lớn trong nửa đầu năm 2026.

Theo đó, một số yếu tố sẽ hỗ trợ tỷ giá, bao gồm: xu hướng giảm giá của USD được dự báo sẽ tiếp tục khi Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất, ít nhất một lần nữa trong năm 2026 và thặng dư thương mại năm 2026 sẽ mở rộng hơn với mức 21 tỷ USD, cao hơn so với mức 21 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, MBS cho rằng áp lực tỷ giá không phải vì vậy mà vơi bớt bởi các yếu tố nội tại.

Thứ nhất, dự trữ ngoại hối của Việt Nam, theo WorldBank ước tính đã xuống dưới mức 80 tỷ USD, cho thấy dư địa để điều tiết tỷ giá không còn lớn.

Thứ hai, phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt 26 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.

(Nguồn: MBS)

Thứ ba, giá vàng thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm 15%, hướng đến mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, mặc dù Chính phủ đã xóa bỏ quy định về độc quyền từ giữa năm 2025, đồng thời cho phép doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu bình ổn thị trường, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường. Tuy nhiên nhóm phân tích cho rằng những biện pháp này sẽ dần có hiệu quả về lâu dài. Trong ngắn hạn chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn chưa thể rút ngắn ngay lập tức.