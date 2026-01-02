Đầu tháng 1/2026, ngân hàng nào trả lãi tiết kiệm trên 8%/năm, không cần số tiền lớn

Bước sang đầu tháng 1/2026, dù mặt bằng lãi suất tiết kiệm trên thị trường phổ biến quanh ngưỡng 6–7%/năm, một số ngân hàng đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất, giúp người gửi tiền hưởng lãi suất thực nhận trên 8%/năm. Điểm đáng chú ý là các mức lãi suất này không gắn với điều kiện "siêu tiền gửi" hàng tỷ đồng, mà chủ yếu áp dụng cho tiết kiệm trực tuyến và gửi theo bậc thang.

Ngân hàng đang dẫn đầu thị trường về lãi suất thực nhận hiện nay là NCB. Ngân hàng này triển khai chương trình cộng thêm tối đa 2%/năm cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến. Điều kiện áp dụng là kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, thời gian ưu đãi kéo dài đến hết tháng 1/2026. Với chính sách này, lãi suất thực nhận tại NCB có thể đạt khoảng 8,2–8,3%/năm, tùy kỳ hạn, trong khi không yêu cầu số dư lớn.

Bên cạnh NCB, một lựa chọn khác cũng cho phép người gửi tiền hưởng lãi suất 8%/năm là Cake by VPBank. Ngân hàng số này đang niêm yết lãi suất cơ bản 7,1%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, đồng thời áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất theo bậc thang, dựa trên số dư tiền gửi. Cụ thể, khách hàng gửi từ khoảng 20 triệu đồng được cộng thêm 0,2%/năm; mức cộng thêm tăng dần khi số dư cao hơn, có thể lên tới 1%/năm. Nhờ đó, lãi suất thực nhận tại Cake by VPBank dao động từ 7,3% đến khoảng 8,1%/năm, với điều kiện không rút trước hạn.

Ngoài mức lãi 8%/năm, nhiều ngân hàng cũng trả lãi suất tốt. Đơn cử như ở kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên thị trường hiện đạt 7,1%/năm, do PGBank niêm yết. Xếp ngay sau là Vikki Bank và Bac A Bank, cùng áp dụng mức 6,5%/năm. Riêng Bac A Bank niêm yết 6,7%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Ngoài nhóm dẫn đầu, nhiều ngân hàng khác cũng đang duy trì lãi suất trên 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, gồm OCB, BVBank, VPBank, VCBNeo, NCB và LPBank.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất từ 6%/năm trở lên hiện được nhiều ngân hàng áp dụng. Trong đó, PGBank tiếp tục giữ mức cao nhất với 7,2%/năm. Theo sau là Vikki Bank và OCB cùng niêm yết 6,6%/năm, Bac A Bank ở mức 6,55%/năm, VIB đạt 6,5%/năm, NCB 6,3%/năm, trong khi BVBank, VCBNeo và LPBank cùng niêm yết 6,2%/năm. Các ngân hàng còn lại như PVCombank áp dụng 6,1%/năm, còn VPBank, BaoViet Bank và MBV duy trì mức 6%/năm.

Ngoài ra, thị trường hiện cũng ghi nhận một số mức lãi suất "đặc biệt" rất cao, song chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi có quy mô rất lớn. Các gói này chủ yếu hướng tới khách hàng tổ chức hoặc cá nhân sở hữu nguồn vốn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, kèm theo điều kiện chặt chẽ về kỳ hạn và duy trì số dư.

Chẳng hạn, ABBank đang áp dụng mức lãi suất lên tới 9,65%/năm cho khách hàng mở mới hoặc tái tục tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên, với kỳ hạn 13 tháng. Trong khi đó, PVcomBank niêm yết lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. HDBank cũng triển khai mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, song yêu cầu số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Tương tự, Vikki Bank áp dụng lãi suất 8,4%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 999 tỷ đồng. Dù các mức lãi suất này vượt xa mặt bằng chung, giới phân tích cho rằng đây không phải lựa chọn dành cho số đông, mà là công cụ để các ngân hàng thu hút và giữ chân dòng vốn lớn, phục vụ nhu cầu cân đối nguồn vốn trung – dài hạn.

Trong bối cảnh rộng hơn, việc mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng nhích lên trở lại được đánh giá là phù hợp với cung – cầu vốn của nền kinh tế, nhất là giai đoạn đầu năm và cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu thanh toán, dự phòng chi trả của doanh nghiệp và người dân gia tăng. Theo MBS Research, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trong năm 2026 có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 50 điểm cơ bản, trong bối cảnh nhu cầu vốn được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới nhằm phục vụ mục tiêu nâng tỷ lệ tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GDP từ 32% lên khoảng 40%.