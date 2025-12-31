Chủ tịch VietinBank: Tổng tài sản ngân hàng vượt 100 tỷ USD, giảm 100 phòng giao dịch từ đầu năm

Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho biết, đến hết tháng 10, VietinBank cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu lớn do Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao. Quy mô tổng tài sản đã vượt mốc 100 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng tài sản đạt trên 18%.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025, VietinBank đã triển khai tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, với tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân toàn ngành; đồng thời tập trung đầu tư đồng bộ vào các lĩnh vực chủ lực, các động lực tăng trưởng, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Ngân hàng cũng đã triển khai các gói sản phẩm linh hoạt cho doanh nghiệp, đặc biệt là phân khúc doanh nghiệp FDI. Đồng thời, mở rộng mạnh mẽ mạng lưới quốc tế với việc thành lập thêm 5 văn phòng tại các quốc gia, qua đó hình thành kênh dẫn vốn quan trọng, thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI vào Việt Nam.

Song song với tăng trưởng, VietinBank thực hiện đồng bộ các giải pháp tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và tiết giảm chi phí; trong đó đã giảm khoảng 100 phòng giao dịch, và tiếp tục triển khai lộ trình này trong năm 2026 và các năm tiếp theo, gắn với thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Để hoạt động ngân hàng hiệu quả hơn, lãnh đạo VietinBank đề xuất trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính và xu hướng phát triển mới của các ngành, lĩnh vực đặc thù, đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ các lĩnh vực mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh để hệ thống ngân hàng có cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp. Đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trong chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu (thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh,…) nhằm hỗ trợ hoạt động thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ lực, việc chia sẻ dữ liệu hiệu quả sẽ góp phần nâng cao an toàn hệ thống.