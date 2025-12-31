Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch VietinBank: Tổng tài sản ngân hàng vượt 100 tỷ USD, giảm 100 phòng giao dịch từ đầu năm

31-12-2025 - 14:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Đây là những thông tin được Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình công bố tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026 diễn ra ngày 31/12/2025.

Chủ tịch VietinBank: Tổng tài sản ngân hàng vượt 100 tỷ USD, giảm 100 phòng giao dịch từ đầu năm - Ảnh 1.

Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho biết, đến hết tháng 10, VietinBank cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu lớn do Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao. Quy mô tổng tài sản đã vượt mốc 100 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng tài sản đạt trên 18%.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025, VietinBank đã triển khai tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, với tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân toàn ngành; đồng thời tập trung đầu tư đồng bộ vào các lĩnh vực chủ lực, các động lực tăng trưởng, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Ngân hàng cũng đã triển khai các gói sản phẩm linh hoạt cho doanh nghiệp, đặc biệt là phân khúc doanh nghiệp FDI. Đồng thời, mở rộng mạnh mẽ mạng lưới quốc tế với việc thành lập thêm 5 văn phòng tại các quốc gia, qua đó hình thành kênh dẫn vốn quan trọng, thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI vào Việt Nam.

Song song với tăng trưởng, VietinBank thực hiện đồng bộ các giải pháp tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và tiết giảm chi phí; trong đó đã giảm khoảng 100 phòng giao dịch, và tiếp tục triển khai lộ trình này trong năm 2026 và các năm tiếp theo, gắn với thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Để hoạt động ngân hàng hiệu quả hơn, lãnh đạo VietinBank đề xuất trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính và xu hướng phát triển mới của các ngành, lĩnh vực đặc thù, đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ các lĩnh vực mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh để hệ thống ngân hàng có cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp. Đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trong chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu (thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh,…) nhằm hỗ trợ hoạt động thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ lực, việc chia sẻ dữ liệu hiệu quả sẽ góp phần nâng cao an toàn hệ thống.

Chủ tịch Agribank đề nghị Chính phủ quan tâm tăng vốn cho các ngân hàng Big4

Mạnh Đức (t/h)

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI nâng dự báo lợi nhuận, gọi tên ngân hàng tăng trưởng cao, hiệu quả dẫn đầu

SSI nâng dự báo lợi nhuận, gọi tên ngân hàng tăng trưởng cao, hiệu quả dẫn đầu Nổi bật

Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau Nổi bật

Chiều 31/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng

Chiều 31/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng

14:04 , 31/12/2025
Ngân hàng không nghỉ Tết, khách hàng an tâm giao dịch dịp cuối năm

Ngân hàng không nghỉ Tết, khách hàng an tâm giao dịch dịp cuối năm

13:30 , 31/12/2025
MoMo đồng hành cùng VTV3 ra mắt một gameshow trí tuệ hoàn toàn mới lạ

MoMo đồng hành cùng VTV3 ra mắt một gameshow trí tuệ hoàn toàn mới lạ

11:30 , 31/12/2025
Chủ tịch Agribank đề nghị Chính phủ quan tâm tăng vốn cho các ngân hàng Big4

Chủ tịch Agribank đề nghị Chính phủ quan tâm tăng vốn cho các ngân hàng Big4

11:29 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên