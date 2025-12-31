Ngân hàng không nghỉ Tết, khách hàng an tâm giao dịch dịp cuối năm

Cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của các hoạt động mua sắm, di chuyển, du lịch... kéo theo đó là nhu cầu giao dịch tài chính linh hoạt, thuận tiện, không phụ thuộc thời gian hay địa điểm. Với bộ đôi ngân hàng số Digimi và ngân hàng tự động Digimi+, BVBank giúp khách hàng thoải mái chi tiêu, thanh toán xuyên dịp nghỉ Tết mà không cần lo lắng về gián đoạn giao dịch.

Ngân hàng số Digimi: Gói trọn các nhu cầu tài chính hàng ngày

Với ngân hàng số Digimi, các giao dịch tài chính thông dụng được tích hợp trên một ứng dụng duy nhất. Khách hàng có thể chuyển – nhận tiền, thanh toán hóa đơn, quét QR trong và ngoài nước, mua sắm hay đặt vé máy bay, vé tàu, taxi… mà không cần chuyển đổi nền tảng.

Đặc biệt, các giao dịch số trên Digimi có thể tích điểm thưởng, biến những chi tiêu thường ngày thành giá trị cộng thêm cho người dùng. Từ các giao dịch với ngân hàng như thanh toán hóa đơn, gửi tiền trực tuyến đến chi tiêu với thẻ tín dụng BVBank, tất cả đều được cộng điểm. Với số điểm tích lũy được, khách hàng có thể sử dụng để quy đổi thành các quà tặng có giá trị trong kho quà Loyalty BVBank, bao gồm: Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán hoặc tài khoản thẻ tín dụng; các phiếu mua hàng/giảm giá/ưu đãi điện tử (E-voucher) và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Đáp ứng nhu cầu tích lũy cuối năm, trên ngân hàng số Digimi, BVBank còn triển khai đồng thời các giải pháp tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi online, cho phép người gửi lựa chọn hình thức phù hợp với kế hoạch tài chính.

Cụ thể, khách hàng được cộng thêm 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết khi gửi từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng, qua đó nâng lãi suất ở kỳ hạn này lên mức cao nhất là 6,8%/năm.

Ngoài ra, BVBank còn phát hành chứng chỉ tiền gửi online với lãi suất lên tới 7,8%/năm, cho phép mua trực tiếp trên Digimi với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng mà không cần đến quầy giao dịch. Các kỳ hạn đa dạng từ 6, 9, 12 đến 15 tháng, kèm lựa chọn nhận lãi cuối kỳ hoặc hàng tháng, giúp người gửi dễ dàng quản lý dòng tiền.

Nộp, rút tiền 24/7 tại ngân hàng tự động Digimi+

Cùng với ngân hàng số, ngân hàng tự động Digimi+ hoạt động 24/7 xuyên dịp nghỉ Tết cũng đảm bảo các giao dịch của khách hàng của BVBank không bị gián đoạn. Chỉ cần sử dụng CCCD/ thẻ (ATM, tín dụng) hoặc quét mã QR, khách hàng có thể nộp tới 100 triệu đồng/giao dịch (không hạn chế số lần) và rút tiền mặt tối đa 10 triệu đồng/giao dịch (không quá 100 triệu đồng/ngày).

Ngoài tính năng trên, Digimi+ còn sở hữu hệ sinh thái nhiều tiện ích như chuyển tiền, truy vấn số dư, sao kê, đổi mã pin, phát hành thẻ chỉ trong 2 phút...

Thoải mái chi tiêu và tận hưởng ưu đãi với thẻ tín dụng BVBank

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cuối năm tăng mạnh, việc sử dụng các giải pháp tài chính linh hoạt như thẻ tín dụng BVBank không chỉ giúp người dùng giảm áp lực thanh toán, mà còn tận dụng được các ưu đãi để tối ưu dòng tiền.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận được quà chào mừng 200.000 điểm khi chi tiêu từ 2 triệu đồng tại siêu thị Aeon Mall khi kích hoạt thẻ BVBank Visa inStyle, quà chào mừng 200.000 điểm khi chi tiêu từ 2 triệu đồng tại Uniqlo khi kích hoạt thẻ JCB Sense cùng mức ưu đãi lên tới 50% tại nhiều lĩnh vực như ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí, giáo dục, bảo hiểm…

Bên cạnh quà chào mừng, chủ thẻ JCB còn được tích điểm lên tới 20% cho các chi tiêu thời trang, ẩm thực, mua sắm tại các thương hiệu quen thuộc như Uniqlo, Pandora, PNJ hay AEON Mall…Trong khi đó, khách hàng sử dụng Visa của BVBank sẽ nhận được các voucher giảm giá trực tiếp 30.000 đồng trên Grab và 12% qua Agoda; tích điểm lên tới 20% cho các chi tiêu bảo hiểm và siêu thị cùng nhiều đặc quyền cao cấp khác dành cho chủ thẻ tín dụng Visa hạng Platinum.

Trước những chuyển động của thị trường và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, BVBank chủ động đổi mới, sáng tạo để mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, dễ tiếp cận và bám sát nhu cầu thực tế, thể hiện rõ nét qua bộ đôi ngân hàng phục vụ xuyên lễ Tết – Digimi và Digimi+. Bước sang tuổi mới, nhà băng cam kết tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chi tiêu, tích lũy và quản lý tài chính một cách hiệu quả và bền vững.