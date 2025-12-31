MoMo đồng hành cùng VTV3 ra mắt một gameshow trí tuệ hoàn toàn mới lạ

Trong bối cảnh khán giả ngày càng ưa chuộng các nội dung ngắn, có nhịp độ nhanh và mang tính tương tác cao, nhiều gameshow truyền hình hiện nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Là "cái nôi" của nhiều chương trình ăn khách, VTV3 đã tiếp tục thể hiện tinh thần đi đầu xu hướng khi hợp tác cùng MoMo ra mắt gameshow "Đấu Trường Thông Thái – Xem 1 Biết 10" với hình thức mới lạ, phát sóng vào 21h thứ Hai hàng tuần từ ngày 24/11/2025- 09/02/2026 . Song song với khung giờ phát sóng hằng tuần, chương trình mở cổng Đấu Trường MoMo trên MoMo vào 22h, từ 24/11/2025 đến 09/02/2026. Cách kết hợp này giúp nội dung truyền hình được nối dài sang nền tảng số, nơi khán giả không chỉ xem mà trực tiếp "vào sân" thử sức.

Hình thức mới lạ, kịch tính, cơ chế trả thưởng realtime

Khác với nhiều gameshow kiến thức quen thuộc, "Đấu Trường Thông Thái – Xem 1 Biết 10" chọn cách tiếp cận mới mẻ: ngắn gọn, nhịp độ nhanh và giàu tính chiến lược. Chương trình gồm 12 tập phát sóng, mỗi tập là màn tranh tài giữa ba người chơi qua ba vòng thi thử thách: Mở tài khoản, Tích lũy và Đầu tư thông minh, với độ khó và giá trị giải thưởng tăng dần. Trong thời lượng ngắn, người chơi phải ghi nhớ và phân tích nhanh nội dung video để trả lời 10 câu hỏi liên tiếp, đòi hỏi phản xạ linh hoạt, tư duy logic và khả năng phán đoán chính xác. Khán giả trên nền tảng số (hoặc VTVgo) sẽ được nhận số tiền trong quỹ đầu tư mà người chơi sử dụng để mua gợi ý. Đặc biệt, nếu sau ba vòng, không có người chiến thắng chung cuộc, phần thưởng tích lũy được qua hai vòng đầu sẽ chuyển sang cho khán giả trên nền tảng số.

Đáng chú ý, "Đấu Trường Thông Thái – Xem 1 Biết 10" là cơ chế trả thưởng theo thời gian thực thông qua Quỹ nhóm MoMo. Điều này đồng nghĩa với việc người chơi có thể nhận phần thưởng ngay lập tức sau khi chương trình kết thúc, thông qua giao dịch được xử lý tự động và minh bạch trên nền tảng MoMo. Trải nghiệm này không chỉ giúp rút ngắn quy trình trao thưởng, mà còn nâng cao tính tin cậy và sự hứng khởi cho người tham gia.

Bên cạnh đó, trên nền tảng MoMo, "Đấu Trường Thông Thái" còn được phát triển song song dưới dạng tương tác trực tuyến, cho phép người dùng có thể tham gia trả lời câu hỏi cùng lúc với người chơi trên truyền hình và nhận quà trực tiếp trên ứng dụng. Sự kết hợp giữa truyền hình và nền tảng số tạo nên trải nghiệm giải trí liền mạch, giúp khán giả chủ động tham gia, tương tác và tiếp cận kiến thức tài chính cá nhân theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Chương trình do MC Ngọc Huy dẫn dắt, cùng sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc từng bước ra từ "Đường lên đỉnh Olympia", tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, căng thẳng, giữ tinh thần kịch tính của những đường đua trí tuệ đặc trưng.

Nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình sẽ cùng hội ngộ trong chương trình "Đấu Trường Thông Thái".

MoMo trở thành đối tác tin cậy của VTV3

Dù đã sở hữu nhiều gameshow trí tuệ được đông đảo khán giả yêu thích như "Đường lên đỉnh Olympia", "Ai là triệu phú", VTV3 vẫn tiếp tục tạo dấu ấn mới với "Đấu Trường Thông Thái – Xem 1 Biết 10". Điều này không chỉ cho thấy nỗ lực của VTV3 trong việc bắt nhịp xu hướng giải trí hiện đại, mà còn thể hiện sự tin tưởng vào nền tảng công nghệ của MoMo khi triển khai cơ chế trả thưởng qua fintech.

Các nội dung liên quan đến MoMo được lồng ghép tự nhiên thông qua hệ thống câu hỏi kiến thức, giúp người xem có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp tài chính an toàn.

Hiện nay, MoMo đang phục vụ hơn 30 triệu người dùng và có mạng lưới liên kết với hơn 70 ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính trên cả nước. Cùng với đó, nền tảng công nghệ của MoMo được xây dựng hướng đến an toàn, bảo mật và minh bạch, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về vận hành và kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực tài chính số. Vì vậy, mọi giao dịch trả thưởng tại gameshow "Đấu Trường Thông Thái – Xem 1 Biết 10" đều được xử lý tức thì, chính xác và an toàn ở mức cao nhất, đáp ứng yêu cầu đặc biệt khắt khe khi tích hợp với hệ thống truyền hình quốc gia.

Không riêng gì "Đấu Trường Thông Thái", trước đó, MoMo cũng từng gây ấn tượng với chương trình "Tường Lửa – The Wall" (2019) – dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình "tiếp phát đồng thời", cũng như phát triển các cổng bình chọn trực tuyến cho nhiều chương trình và giải thưởng lớn trên cả nước. Đối với MoMo, việc đồng hành cùng các chương trình truyền hình lớn là một phần trong "heritage" của doanh nghiệp, từ đó chứng minh năng lực hạ tầng, khả năng tương tác thời gian thực và độ tin cậy khi phục vụ hàng triệu người dùng cùng lúc.

Sự kết hợp giữa VTV3 và MoMo trong "Đấu Trường Thông Thái – Xem 1 Biết 10" đã mở ra một mô hình giải trí mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ tài chính vào lĩnh vực truyền hình. Đặc biệt, chương trình còn góp phần lan tỏa tri thức, khuyến khích người xem tiếp cận tài chính an toàn, minh bạch và hiện đại hơn. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng hợp tác giữa các đài truyền hình và doanh nghiệp công nghệ trong việc đổi mới phương thức sản xuất, tương tác và truyền tải giá trị đến công chúng trong thời gian tới.