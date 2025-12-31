SSI nâng dự báo lợi nhuận, gọi tên ngân hàng tăng trưởng cao, hiệu quả dẫn đầu

SSI nâng dự báo lợi nhuận, triển vọng cổ phiếu HDBank

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho biết đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của HDBank, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong kết quả kinh doanh cũng như triển vọng tích cực cho các năm tới.

Cụ thể, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 của HDBank đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ; năm 2026 đạt 25,4 nghìn tỷ đồng, tăng tiếp 20%. Đáng chú ý, lợi nhuận quý IV/2025 được kỳ vọng tăng mạnh 54,8%, nhờ tăng trưởng tín dụng cao, chất lượng tài sản cải thiện và thu nhập ngoài lãi mở rộng.

Trên cơ sở đó, SSI cho rằng dư địa tăng giá của cổ phiếu HDB vẫn còn lớn. SSI cũng nhấn mạnh khả năng cổ phiếu HDB có thể được thị trường định giá lại khi các dự án chiến lược và động lực tăng trưởng mới được triển khai rõ nét hơn.

MBS: HDBank nằm trong nhóm tăng trưởng lợi nhuận và ROE nổi bật

Đồng quan điểm, trong báo cáo chiến lược ngành ngân hàng, MBS Research đánh giá HDBank thuộc nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao và hiệu quả sinh lời nổi bật trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

MBS dự báo tăng trưởng tín dụng của HDBank năm 2025 đạt khoảng 32%, hoàn thành kế hoạch đề ra, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 29,2% so với năm trước. Theo MBS, HDBank được hưởng lợi từ hạn mức tín dụng cao, quy mô tài sản mở rộng, cùng khả năng duy trì ROE và ROA ở mức vượt trội so với mặt bằng chung toàn ngành.

MBS cũng lưu ý rằng, dù giá cổ phiếu HDB đã tăng khoảng 19–20% trong năm 2025, mức tăng này vẫn chưa phản ánh đầy đủ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự phóng, cho thấy cổ phiếu còn dư địa tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Động lực dài hạn từ hệ sinh thái và chất lượng quản trị

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, cả SSI và MBS đều nhấn mạnh đóng góp ngày càng lớn từ các công ty thành viên, đặc biệt là HD SAISON và Chứng khoán HDS, vào hiệu quả chung của HDBank. Theo dự báo của SSI, HD SAISON có thể đạt lợi nhuận khoảng 2.400 tỷ đồng năm 2026, tăng 36% so với năm trước, với nợ xấu duy trì ở mức thấp.

Ở góc nhìn dài hạn, câu chuyện giá trị của HDBank còn gắn chặt với chất lượng quản trị và tính nhất quán trong điều hành. Việc Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank - vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động được xem là sự ghi nhận cho chặng đường phát triển bền bỉ, gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và giá trị dài hạn.

Nền tảng pháp lý và vốn được củng cố, mở rộng dư địa tăng trưởng

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ lên 50.000 tỷ đồng, đồng thời bỏ tình trạng kiểm soát đặc biệt đối với Vikki Bank sau khi đáp ứng đầy đủ phương án tái cơ cấu, tạo nền tảng cho tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Với nền tảng tài chính vững, tốc độ tăng trưởng cao, hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện và chất lượng quản trị được thị trường ghi nhận, HDBank được các công ty chứng khoán đánh giá là một trong những cổ phiếu ngân hàng đáng chú ý nhất cho giai đoạn tới, với dư địa được thị trường định giá lại tương xứng hơn với giá trị nội tại.