Giá vàng hôm nay (3/1): Vàng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Ngày 3/1, các thương hiệu SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên trước. Riêng Mi Hồng điều chỉnh mức giá lên lức 152,8 - 154 triệu đồng/lượng, tăng từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, SJC duy trì mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục niêm yết trong khoảng 152 – 155 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ mua vào tại mức 149 triệu đồng/lượng và bán ra tại mức 152 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Mi Hồng

Giá vàng thế giới hôm nay 3/1/2026 trên thị trường châu Á tăng mạnh ngay trong phiên đầu năm mới 2026, hiện đang giao dịch trên mức 4.330,30 USD/ounce.

Sau khi tăng gần 65% trong năm 2025 – vượt trội hơn tất cả các loại hàng hóa chính khác, ngoại trừ bạc và nhóm kim loại bạch kim (PGMs), đồng thời bỏ xa phần lớn các loại tài sản khác – nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng trong năm tới. Trong khi đó, đa số áp đảo các nhà đầu tư cá nhân tin rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục lập các đỉnh kỷ lục mới, vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Khảo sát vàng thường niên của Kitco News cho thấy niềm tin rất mạnh của nhà đầu tư cá nhân vào triển vọng tăng giá của vàng, trong khi các ngân hàng lớn và chuyên gia trong ngành cũng nhìn chung kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong năm 2026. Có 475 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát, trong đó đa số dự báo giá vàng sẽ lập đỉnh lịch sử mới, vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2026; chỉ khoảng 10% cho rằng giá có thể giảm trở lại dưới mốc 4.000 USD.

Cụ thể, 138 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 29% tổng số người tham gia, dự báo giá vàng sẽ vượt 6.000 USD/ounce trong năm tới, so với mức đỉnh lịch sử hiện tại trên 4.550 USD thiết lập ngày 26/12/2025. Nhóm đông nhất, chiếm 42% (197 người), dự đoán giá vàng dao động trong vùng 5.000 – 6.000 USD/ounce. Trong khi đó, 19% (92 người) cho rằng giá vàng sẽ đạt đỉnh trong vùng 4.000 – 5.000 USD/ounce, và 10% còn lại dự báo giá sẽ quay về vùng 3.000 – 4.000 USD/ounce như giai đoạn mùa xuân đến đầu thu năm 2025.

Về phía Phố Wall, các ngân hàng lớn vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng trong năm 2026, dù không kỳ vọng lặp lại mức tăng phần trăm bùng nổ như năm 2025.

Goldman Sachs đánh giá vàng là lựa chọn hấp dẫn nhất trong toàn bộ nhóm hàng hóa năm 2026. Ngân hàng này cho rằng nếu nhà đầu tư cá nhân cùng tham gia xu hướng đa dạng hóa với các ngân hàng trung ương, giá vàng hoàn toàn có thể vượt kịch bản cơ sở 4.900 USD/ounce.

J.P. Morgan cho rằng xu hướng tăng của vàng sẽ tiếp diễn trong năm 2026, với sự hỗ trợ từ nhu cầu mới của các tập đoàn bảo hiểm Trung Quốc và cộng đồng tiền mã hóa, có thể đẩy giá vượt 5.055 USD/ounce vào cuối năm. Ngân hàng này dự báo nhu cầu vàng mạnh mẽ từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương, với lượng mua trung bình 585 tấn mỗi quý trong năm 2026. J.P. Morgan cũng cho rằng nếu chỉ 0,5% tài sản Mỹ ở nước ngoài được chuyển sang vàng, giá có thể tăng lên 6.000 USD/ounce.

TD Securities, Wells Fargo, RBC, Bank of America và Société Générale đều duy trì quan điểm tích cực với vàng trong năm 2026, với các dự báo dao động từ 4.400 đến 5.000 USD/ounce, trong khi nhiều tổ chức nhấn mạnh vai trò của vàng như một tài sản chiến lược phòng ngừa rủi ro địa chính trị, lạm phát và bất ổn tiền tệ.

Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng hai động lực chính giúp vàng vượt trội trong năm 2025 là bất ổn địa chính trị – kinh tế và sự suy yếu của đồng USD. Theo WGC, nếu kinh tế toàn cầu không diễn biến đúng kỳ vọng, nhu cầu đầu tư vào vàng có thể tăng mạnh, đẩy giá vượt xa mốc 5.000 USD/ounce.

Theo Kitco, các mô hình xu hướng dài hạn thậm chí cho thấy giá vàng có thể lên tới gần 6.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, dù đây chỉ mang tính tham khảo.