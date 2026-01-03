Thị trường tiền số hôm nay, 3-1: Tin nóng Venezuela làm Bitcoin chao đảo

Tối 3-1, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi hầu hết các đồng tiền lớn đồng loạt tăng giá. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ khoảng 0,6%, giao dịch quanh mức 89.960 USD.

Cùng thời điểm, Ethereum tăng gần 2%, lên khoảng 3.100 USD. BNB nhích thêm 0,8%, đạt 876 USD, trong khi Solana tăng hơn 2%, lên mức 131 USD. Đáng chú ý nhất là XRP với mức tăng trên 5%, giao dịch quanh mốc 2 USD.

Đà hồi phục này diễn ra sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường vào cuối tuần. Theo Cointelegraph, Bitcoin từng rơi xuống dưới ngưỡng 90.000 USD, khi giới đầu tư phản ứng trước thông tin Mỹ tiến hành hành động quân sự tại Venezuela.

Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin đã đảo chiều giảm sau khi chạm vùng gần 90.940 USD trên sàn Bitstamp.

Diễn biến giảm giá xuất hiện trong bối cảnh tin tức về các cuộc không kích của Mỹ tại thủ đô Caracas.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, cho biết Tổng thống Venezuela đã bị bắt và "đưa ra khỏi đất nước". Thông tin này nhanh chóng tác động tới tâm lý thị trường, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Do các thị trường tài chính truyền thống đóng cửa cuối tuần, Bitcoin chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, nhằm giữ lại một phần mức tăng từ đầu năm. Thị trường được cho là đang chờ đợi phản ứng rõ ràng hơn khi các kênh đầu tư lớn hoạt động trở lại.

Bitcoin đang giao dịch tại 89.960 USD Nguồn: OKX

Bình luận về tình hình này, tài khoản phân tích @Wealthmanager nhận định áp lực bán hiện tại chủ yếu mang tính ngắn hạn, xuất phát từ yếu tố địa chính trị.

Tuy vậy, xu hướng chung của Bitcoin vẫn được đánh giá là tích cực. Theo dự báo, nếu căng thẳng không tiếp tục leo thang, đợt điều chỉnh vừa qua chỉ là tạm thời và giá Bitcoin có thể sớm phục hồi, hướng tới vùng 96.000 - 100.000 USD trong thời gian tới.

Một số chuyên gia khác cũng cho rằng biến động sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc dòng tiền lớn quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ cuối tuần. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế còn tiềm ẩn, Bitcoin được dự báo sẽ tiếp tục dao động mạnh.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng chú ý đến việc Bitcoin có diễn biến tích cực hơn so với vàng trong những ngày đầu năm.

Sau khi lập đỉnh lịch sử 4.551 USD mỗi ounce vào cuối tháng 12, giá vàng đã giảm đáng kể trước khi ổn định trở lại, trong khi Bitcoin lại ghi nhận mức tăng rõ rệt.

Một số ý kiến cho rằng điều này có thể phản ánh xu hướng dòng tiền đang dần chuyển từ vàng sang thị trường tiền số.