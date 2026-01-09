Cập nhật ngày 9/1: Lãi suất qua đêm VND xuống thấp hơn USD, NHNN giảm hỗ trợ thanh khoản

Kết phiên giao dịch ngày 08/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm giảm thêm 1,10 điểm %, xuống còn 3,60%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,90 điểm %, giao dịch tại 4,30%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,70 điểm %, xuống 5,10%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,20 điểm %, còn 6,30%/năm.

Đối với USD, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Lãi suất qua đêm giảm 0,02 điểm %, xuống 3,65%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần đi ngang, duy trì ở mức 3,74%/năm. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,02 điểm %, còn 3,75%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,04 điểm %, xuống 3,79%/năm.

Như vậy, lãi suất qua đêm VND - kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – hiện đã giảm hơn một nửa so với cuối năm 2025 và xuống thấp hơn cả lãi suất USD cùng kỳ hạn.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 08/01, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì quy mô chào thầu thấp. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 2.048 tỷ đồng, trong đó không phát sinh khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; 891 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày; 764 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 393 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày, có 8.923 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 6.874 tỷ đồng từ thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 349.952 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 08/01, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.125 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.919 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.331 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.270 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên 07/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.840 VND/USD và 26.880 VND/USD.